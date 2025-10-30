قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| هيونداي فينيو 2026 الجديدة

هيونداي فينيو موديل 2026
هيونداي فينيو موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي فينيو موديل 2026، وتنتمي فينيو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وهي حاليا في جيلها الثاني .

هيونداي فينيو موديل 2026

مواصفات هيونداي فينيو موديل 2026

زودت سيارة هيونداي فينيو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط مستوحاة من الطراز الأصغر هيونداي إكستر، و واجهة أمامية بأضواء أمامية جديدة بتصميم مقسوم تضم إضاءة نهارية Twin Horn بتقنية DRL، ومصابيح Quad Beam بتقنية ليد ويتصل بينها شريط إضاءة يمتد بعرض الواجهة، وبها شبك ضخم أسفله لوح حماية معدني .

هيونداي فينيو موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي فينيو موديل 2026 بها، رفارف بارزة مشابهة لطراز توسان، وتطعيمات على العمود سي مع وضعية أكثر ارتفاع وثبات على الطريق، وبها أضواء ممتدة بعرض الهيكل ، وبها لوح حماية معدني يغطي معظم الصداد الخلفي، وجنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصه تعطي مظهر يبدو أكبر من حجمها .

محرك هيونداي فينيو موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي فينيو موديل 2026 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي كابا تيربو، GDI، وتنتج قوة 120 حصان، وعزم دوران 172 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي فينيو موديل 2026

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

في عام 1947 أسس تشونج جو يونج شركة "هيونداي للهندسة والإنشاءات" في كوريا الجنوبية بعد الحرب، وفي عام 1967 قرر تشونج التوسع في قطاع السيارات وأنشأ شركة هيونداي موتور.

وفي عام 1968 بدأت الشركة أولى خطواتها في تجميع السيارات بالتعاون مع شركة فورد، حيث قامت بتصنيع سيارة "كورتينا" في مصنع أولسان، وفي عام 1974 استأجرت هيونداي مهندسين بريطانيين وصممها المصمم الإيطالي جيورجيتو جيوجيارو لإنتاج أول سيارة كورية بالكامل.

هيونداي فينيو موديل 2026

ومع دخول عام 1975 تم إطلاق سيارة "بوني" ، وهي أول سيارة كورية تنتج بكميات كبيرة وتصدر، ومن هنا بدأت هيونداي في تصدير "بوني" إلى الإكوادور، ثم توسعت لتشمل بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج.

ودخلت هيونداي السوق الأمريكية بنموذجها "إكسل" (Excel)، وحقق نجاح كبير بفضل سعره المناسب وتصميمه الجذاب.

شركة هيونداي هيونداي فينيو موديل 2026 فينيو موديل 2026 هيونداي فينيو مواصفات هيونداي فينيو محرك هيونداي فينيو

