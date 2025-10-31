قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
عزة عاطف

خطت نيسان خطوة جديدة في عالم الشاحنات الكهربائية مع إطلاق طراز فرونتير برو Frontier Pro في السوق الصينية، لتكون أول شاحنة كهربائية من الشركة تصمم وتصنع بالكامل في الصين، مع نية واضحة للتوسع في الأسواق العالمية قريبًا.

تمثل هذه السيارة بداية فصل جديد في استراتيجية نيسان للتحول الكهربائي، حيث تمزج بين التصميم الكلاسيكي الجريء واللمسات المستقبلية التي تعكس لغة التصميم الجديدة للشركة.

تصميم نيسان فرونتير الكهربائية 

تأتي نيسان فرونتير برو بتصميم خارجي يجمع بين القوة والمظهر العصري، مع واجهة أمامية بارزة تحمل شعار نيسان المضيء وشبكة معدنية مغلقة تعكس هويتها الكهربائية.

الخطوط الجانبية القوية تمنحها حضورًا مهيبًا على الطرق، بينما تساهم الإضاءة الأمامية والخلفية الكاملة بتقنية LED في إبراز الطابع التقني الحديث للشاحنة.

تنوع في منظومات الدفع

تتوفر فرونتير برو بعدة خيارات من أنظمة الدفع لتناسب مختلف الأسواق والاحتياجات:

  • محركات البنزين والديزل التقليدية للأداء الاقتصادي والمهمات اليومية.
  • نظام PHEV الهجين القابل للشحن الذي يولد قوة 410 حصانًا ويمنح مدى كهربائيًا يصل إلى 84 ميلاً (حوالي 135 كيلومترًا)، وهو رقم مميز لشاحنة بهذا الحجم.

يجعل هذا التنوع في المحركات فرونتير برو خيارًا جذابًا للمستهلكين الباحثين عن الكفاءة مع إمكانية الاعتماد على الطاقة النظيفة.

سعر تنافسي يربك المنافسين

المفاجأة الأبرز كانت في السعر، إذ يبدأ سعر نيسان فرونتير برو 2025 من 24,800 دولار فقط، ما يجعلها من أكثر الشاحنات الكهربائية ذات السعر المعقول في فئتها.

بهذا السعر، تتحدى نيسان عمالقة السوق الأمريكي مثل فورد وGM، الذين تتجاوز أسعار شاحناتهم الكهربائية حاجز الـ50 ألف دولار، لتقدم بديلاً عالميًا ميسور التكلفة دون التضحية بالجودة أو الأداء.

من خلال هذا الطراز، تسعى نيسان إلى ترسيخ مكانتها كعلامة رائدة في التحول إلى الطاقة النظيفة، مع التركيز على التصنيع الذكي داخل الصين للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة أعلى.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في تصدير فرونتير برو إلى عدة أسواق آسيوية وأوروبية خلال العام المقبل، تمهيدًا لدخول السوق الأمريكية لاحقًا.

بدمجها بين التصميم المبتكر، الأداء القوي، والسعر المفاجئ، تثبت نيسان فرونتير برو 2025 أن الشاحنات الكهربائية لم تعد حكرًا على الفئة الفاخرة فقط، بل باتت في متناول جمهور أوسع يبحث عن الموثوقية والحداثة في آن واحد.

