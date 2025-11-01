قادمة من المستقبل.. لكزس تقدم مفهوما عصريا بتصميم سداسي العجلات

أحدثت لكزس اليابانية ضجة كبرى في معرض اليابان للتنقل بالعاصمة طوكيو، عندما كشفت عن مجموعة غير مسبوقة من النماذج الاختبارية التي تحمل جميعها اسم LS الأيقوني.

لم تكن هذه مجرد سيارات ذات مفاهيم عالية فقط، بل كانت بمثابة بيان جريء يرسم ملامح مستقبل التنقل الفاخر، حيث تصدرت هذه المجموعة النموذج الأضخم والأكثر إثارة للدهشة، وهو LS كونسبت، التي أعادت تعريف مفهوم "الفان" الفاخر بتحويلها إلى مركبة عملاقة ذات ست عجلات.

استطاع هذا التصميم دفع الحضور إلى التساؤل عن حدود الابتكار في قطاع السيارات الفارهة، حيث تعكس هذه الخطوة بوضوح رغبة لكزس في الخروج من الإطار التقليدي للسيدان، ودخول منطقة جديدة تدمج الفخامة المطلقة مع الحلول الهندسية الجريئة لزيادة الثبات والرحابة.

لكزس LS تحفة عصرية ذات 6 عجلات

يعد التصميم الخارجي لـ LS كونسبت بمثابة تحدٍ بصري للمألوف، حيث يسيطر عليه طابع هجومي بفضل المقدمة المليئة بالزوايا الحادة، والتي تتوج بمصابيح LED متصلة تمتد على عرض الهيكل لتمنحه مظهراً مستقبلياً.

أما الهيكل نفسه فيتميز بخطوط منحنية طويلة تجعله يبدو كنسخة فاخرة ومُبهرة من مفهوم "روبوفان" المعروف، مما يبرز توجه لكزس نحو استكشاف أبعاد جديدة للفخامة بعيداً عن القيود التصميمية التقليدية.

الانتقال إلى المقصورة الداخلية يكشف عن عالم من الرفاهية الممزوجة بالخيال التقني، حيث تم استبدال المقاعد الأمامية بكرسيين يشبهان مقاعد مركبات الفضاء، مع شاشتين رقميتين فائقتي الوضوح، وعجلة قيادة ذات تصميم مبتكر على شكل حرف U.

وتتحول المقصورة إلى ما يشبه جناح رجال الأعمال في الطائرات، مع صفوف من المقاعد ومساند قابلة للتمديد بشكل كامل، يغمرها إضاءة محيطة خافتة تعزز أجواء الاسترخاء التام، ولم تكتفِ لكزس بتقديم الفخامة فائقة الحجم، بل كشفت عن النقيض تماماً، وهو النموذج الذي حمل اسم LS مايكرو كونسبت.

يعتبر هذا المفهوم هو الأكثر غرابة ضمن الثلاثة، وهو تجسيد عملي وذكي لفكرة التنقل الشخصي المستقبلي المخصص للمدن التي تعاني من الازدحام المروري، وعلى الرغم من حجمها الصغير الذي يكاد يكون متناهيًا، صممت المركبة لتتسع لمقعد واحد فقط، وتعتمد بشكل كامل على نظام القيادة الذاتية.