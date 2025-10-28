أسعار ومواصفات لكزسLX موديل 2026 في السعودية

تعزز لكزس اليابانية من تواجدها في السوق السعودي، بطرح عدد كبيرة من الموديلات المتنوعة، منها النسخة LX موديل 2026، والتي تقدم من خلال 3 فئات، وبسعر يبدأ من 552 ريال.

أداء ومحرك لكزس LX موديل 2026

توفر لكزس LX 2026 خيارين من المحركات، الأول بمحرك بنزين توين تيربو بقوة 409 أحصنة وعزم دوران 650 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات، ويعمل بنظام دفع رباعي 4WD.

لكزس LX

أما الخيار الثاني فهو محرك توين تيربو هايبرد (HEV) يولد قوة أعلى تبلغ 457 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 790 نيوتن متر، بنفس ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي العشر سرعات.

وتتمتع النسخة الهجينة معدل اقل في استهلاك الوقود حيث يبلغ 10.9 كم لكل لتر، مقارنة بـ9.6 كم لكل لتر في النسخة التقليدية، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 110 لترات للمحرك البنزين و68 لترًا في النسخة الهجينة.

لكزس LX

تصميم السيارة لكزس LX

جاءت LX 2026 بتصميم رياضية عصري، بينما يبلغ طول السيارة 5100 ملم، وعرضها 1990 ملم، وارتفاعها 1865 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2850 ملم، وتتوفر بثلاثة خيارات للجنوط مقاس 18 و20 و22 بوصة، إضافة إلى مصابيح أمامية بتقنية LED، ومصابيح خلفية أنيقة بنفس التقنية، كما زودت المرايا الجانبية بخاصية الضبط والطي الكهربائي مع إشارات انعطاف مدمجة، وفتحة سقف كهربائية.

تجهيزات ومواصفات لكزس LX

تضم السيارة لكزس LX 2026 مجموعة من الأنظمة الخاصة بالحماية، حيث تأتي بعشر وسائد هوائية ونظام مكابح مانع للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD كما تتضمن أنظمة للتحكم في الثبات والجر، ومساعدات لصعود المرتفعات ونزول المنحدرات.

لكزس LX

وتدعم السيارة نظام تثبيت السرعة المتكيف، وتنبيهات التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ، بالإضافة إلى التحذير من الخروج عن المسار ومساعد البقاء فيه، كما تم تزويدها بحساسات أمامية وخلفية، وكاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ومراقبة للنقطة العمياء.

تتوفر السيارة بخمسة أو سبعة مقاعد حسب الفئة، مكسوة بالجلد مع خاصية التدفئة والتبريد والتدليك لمقاعد الصفين الأمامي والثاني، وتم تجهيز مقعد السائق بذاكرة لحفظ الوضعيات ووظيفة التعديل الكهربائي الكامل، كما تم دمج شاشتين رئيسيتين بقياس 12.3 و7 بوصات لنظام المعلومات والترفيه، إضافة إلى شاشتين خلفيتين قياس 11.6 بوصة في الفئات العليا، ونظام صوتي ترفيهي يصل إلى 25 مكبر.

لكزس LX

أسعار لكزس LX 2026 في السعودية

تقدم السيارة لكزس LX موديل 2026 في السعودي عبر ثلاث فئات بأسعار تبدأ من من 552,000 ريال سعودي للفئة LX 700H Hybrid Elite ، بينما يبلغ سعر فئة LX 600 Elite نحو 583,510 ريال، وتصل فئة LX 600 Overtrail الأعلى تجهيزًا إلى 596,160 ريال سعودي.