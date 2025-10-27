أخبار السيارات| رولزرويس فانتوم بلمسات ذهبية عيار 24.. أسعار 5 سيارات رياضية 2025 في مصر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



تبدأ من 59 ألف ريال.. مواصفات وأسعار سوزوكي سياز 2026 في السعودية

تواصل سوزوكي اليابانية تعزيز تواجدها في سوق السيارات السعودي من خلال طرح طراز سياز 2026 الذي ينتمي إلى فئة السيدان الاقتصادية، وتقدم السيارة عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 59,800 ريال سعودي.

مساحة عائلية ومحرك هجين.. تويوتا تكشف النقاب عن سيينا 2026 الجديدة

أزاحت تويوتا الستار عن النسخة الجديدة من مركبتها العائلية سيينا 2026 التي تنتمي إلى فئة الميني فان، استعداداً لطرحها رسمياً في السوق الأمريكي خلال شهر يناير المقبل، وجاءت السيارة بعدد من التحديثات تمنحها مزيداً من الفخامة والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على طبيعتها العملية.

5 سيارات رياضية موديل 2025 في السوق المصري .. بالأسعار

يحتوي السوق المصري للسيارات على باقة كبيرة من الإصدارات الرياضية، من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الرياضي، والمساحة الرحبة، مع الارتفاع المناسب.

أسعار ومواصفات شيري تيجو 7 برو في السوق السعودي

تواصل شركة شيري الصينية توسيع حضورها في السوق السعودي من خلال طرازها تيجو 7 برو 2025، الذي يأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة، حيث تبدأ أسعاره من 82,340 ريال سعودي، ويقدم عبر فئتين من التجهيزات.

بأرخص سعر للمستعمل .. اركب سيارة أوتوماتيك 2025 كسر زيرو

تعد شيفروليه أوبترا من أبرز الإصدارات التي طرحت في السوق المصري، بداية من الجيل الأول وصولًا إلى أحدث الإصدارات، حيث اشتهرت وسط الفئة الاقتصادية، مع مفهوم السيدان صاحب الاربعة أبواب، إلى جانب المساحة التخزينية الخلفية الرحبة.

إصدار الـ 100 عام .. رولزرويس تقدم الأيقونة فانتوم بلمسات من الذهب عيار 24

احتفلت شركة رولز رويس البريطانية بمرور مئة عام على إطلاق طرازها الأسطوري فانتوم من خلال الكشف عن إصدار خاص محدود يحمل اسم فانتوم المئوية، يضم 25 نسخة فقط حول العالم.