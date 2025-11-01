قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن شاحنة نيسان الكهربائية الجديدة.. بمفهوم الـ"بيك أب"| صور

نيسان Frontier Pro
نيسان Frontier Pro
صبري طلبه

كشفت نيسان عن إطلاق شاحنتها الجديدة Frontier Pro في السوق الصينية، لتجمع بين طابع الشاحنات الرياضية وقدرات البيك أب العملية، مع دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة القيادة.

ويأتي هذا الإصدار نتيجة التعاون بين نيسان ودونج فنج الصينية  Dongfeng، ما يعكس التوجه المشترك نحو تطوير مركبات هجينة صديقة للبيئة، مع تعزيز القوة والأداء على الطرق المختلفة.

نيسان Frontier Pro

خيارات متعددة لمحركات نيسان Frontier Pro

تتوافر Frontier Pro بعدة خيارات للمحركات، منها محرك بنزين سعة 2.0 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع رباعي من BorgWarner، أو خيار ديزل بسعة 2.3 لتر يختلف أداؤه حسب الفئة المختارة.

كما تتيح نيسان نسخة هجينة قابلة للشحن PHEV بسعة 1.5 لتر، توفر قوة إجمالية تصل إلى 410 حصانًا، مع مدى كهربائي يصل إلى 135 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

نيسان Frontier Pro

تصميم سيارة نيسان Frontier Pro 

تعكس Frontier Pro مزيجًا بين الملامح الكلاسيكية للشاحنات واللمسات المستقبلية، مع واجهة أمامية بارزة تضم شريط إضاءة LED ممتدًا يربط بين المصابيح الأمامية، إضافة إلى لمسات بلاستيكية بلون الهيكل تمنحها مظهرًا صلبًا ورياضيًا في الوقت نفسه، وقد حرصت نيسان على تصميم السيارة بطريقة تعكس القوة والمتانة دون التضحية بالعصرية والجاذبية البصرية.

نيسان Frontier Pro

داخل السيارة، اعتمدت نيسان على مقصورة عصرية مزودة بشاشة وسطية ضخمة بقياس 14.6 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، اقفال مركزي، حساسات ركن لسهولة التحكم، كاميرا للمتابعة ولسهولة الاصطفاف.

نيسان Frontier Pro

أسعار نيسان Frontier Pro 

بدأت أسعار Frontier Pro من 176,900 يوان أي ما يعادل حوالي 24,800 دولار أمريكي، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 249,900 يوان أي حوالي 35,000 دولار.

