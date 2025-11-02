أسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2025 في السوق السعودي

تستمر هافال H6 2025 في تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم السيارة بعدد من التجهيزات، تضمن 4 فئات، وبأسعار تبدأ من 103,385 ريال سعودي.

أداء ومحركات هافال H6

تمنح هافال H6 خيارات متعددة للمحركات، حيث تقدم بمحرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 201 حصان وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر، بالإضافة إلى خيار الهايبرد الذي يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر ونظام كهربائي ينتج معاً قوة تصل إلى 240 حصاناً وعزماً قدره 530 نيوتن متر.

هافال H6

وتعمل النسخ التقليدية بناقل حركة مزدوج القابض DCT، بينما تعتمد الفئات الهجينة على ناقل حركة DHT، وتتوفر السيارة بخيار الدفع الأمامي أو الكلي، مع معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 13.4 كيلومتر للتر في النسخ البنزين وقرابة 18 كيلومتراً للتر في النسخة الهايبرد.

تصميم وتجهيزات السيارة هافال H6

يأتي التصميم الخارجي لطراز H6 بشبك أمامي كبير بخطوط كرومية، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED. وتتوفر بعجلات مقاس 18 أو 19 بوصة حسب الفئة، إضافة إلى مرايا جانبية كهربائية بإشارات مدمجة، وفتحة سقف بانورامية.

وتقدم المقصورة في بمقاعد مصنوعة من الجلد في جميع الفئات، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائياً وإضافة خاصيتي التدفئة والتبريد في الفئات العليا، وتتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD في بعض النسخ، بالإضافة إلى النظام الترفيهي دعمًا لتطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، مع نظام صوتي يتراوح بين 4 و8 سماعات حسب الفئة، إلى جانب شاحن لاسلكي ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

هافال H6

وتحتوي هافال على عدد 6 وسائد هوائية ونظام ثبات إلكتروني، إلى جانب أنظمة الكبح المانعة للانغلاق وتوزيع قوى الفرامل إلكترونياً والتحكم في الجر، كما دعمت السيارة بحزمة أنظمة مساعدة تشمل التحذير من التصادم الأمامي، ومراقبة النقاط العمياء، ومساعد البقاء في المسار، ومكابح الطوارئ الذاتية، فضلاً عن مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وكاميرا الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

أسعار هافال H6 موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم هافال H6 موديل 2025 في السوق السعودي بعدة فئات تبدأ من H6 Active Plus بسعر 103,385 ريال سعودي، بالإضافة إلى فئة H6 Premium بسعر يبلغ 110,285 ريال، بينما يصل سعر فئة الدفع الكلي H6 Premium AWD إلى 105,685 ريال، أما النسخة الهجينة H6 HEV فتقدم بسعر 125,339 ريال سعودي.