كيا اكسيد 2025 كسر الزيرو.. اعرف سعرها في سوق المستعمل

تعتبر السيارة كيا اكسيد ، واحدة من ابرز السيارات التي انطلقت عالميًا ومحليًا، ضمن طرازات الفئة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، مع باقة من التجهيزات بحسب كل فئة.

وظهرت السيارة كيا اكسيد 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، ضمن طرازات الفئة عالية التجهيزات، بسعر يبلغ مليون و520 جنيه.

كيا اكسيد

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة كسر زيرو أو مستعملة بأهمية الكشف الشامل، فيما يتضمن القدرات الميكانيكية أو الحالة الهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للفئة والموديل.

مواصفات السيارة كيا اكسيد

تعتمد كيا إكسيد 2025 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو يولد قوة 160 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 253 نيوتن متر، مع القدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.2 ثانية فقط.

كيا اكسيد

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.1 لترًا، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومترًا.

وتحتوي سيارة كيا إكسيد على مجموعة من أنظمة السلامة منها وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية لحماية الركاب، وتتوفر أنظمة الكبح المتقدمة مثل الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا EBD، إلى جانب نظام تعزيز الفرامل BA ، بالإضافة إلى خاصية التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات والنزول من المنحدرات.

كيا اكسيد

وتأتي السيارة بإضاءة LED، وجنوط رياضية من الألمنيوم مقاس 18 بوصة، شاشة وسائط قياس 8 بوصات تدعم الاتصال عبر تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب 6 مكبرات صوت، مكيف هواء ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي للهواتف، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، حساسات ركن، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.