قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
250 نسخة فقط.. سيارة Leapmotor i C10 تنطلق بمفاهيم جديدة
بدعم الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تجهز لإعادة موظفيها رغم موجة التسريحات العالمية
بالزيادات كاملة.. موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 للمعلمين وموظفي الحكومة
الأرصاد: أمطار متفاوتة على شمال الصعيد والقاهرة .. وتقلبات جوية الأسبوع المقبل
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
فريدة عثمان عن مشاركتها بافتتاح المتحف الكبير: فخورة إني كنت جزء من يوم تاريخي
القسام تسلم جثامين 3 جنود إسرائيليين عبر الصليب الأحمر
تفاصيل إصابة خوان بيزيرا نجم الزمالك
لعمق العلاقات بين البلدين.. ملكة الدنمارك تشارك بحفل في سفارة بلادها بالقاهرة
75 دقيقة.. التعادل يسيطر على مباراة الأهلي والمصري بالدوري
رئيس المتحف المصري الكبير: مصر قادرة على الاحتفاء بحضارتها العريقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا اكسيد 2025 كسر الزيرو.. اعرف سعرها في سوق المستعمل

كيا اكسيد
كيا اكسيد
صبري طلبه

تعتبر السيارة كيا اكسيد ، واحدة من ابرز السيارات التي انطلقت عالميًا ومحليًا، ضمن طرازات الفئة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، مع باقة من التجهيزات بحسب كل فئة.

وظهرت السيارة كيا اكسيد 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، ضمن طرازات الفئة عالية التجهيزات، بسعر يبلغ مليون و520 جنيه.

كيا اكسيد 

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة كسر زيرو أو مستعملة بأهمية الكشف الشامل، فيما يتضمن القدرات الميكانيكية أو الحالة الهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للفئة والموديل.

مواصفات السيارة كيا اكسيد 

تعتمد كيا إكسيد 2025 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو يولد قوة 160 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 253 نيوتن متر، مع القدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.2 ثانية فقط.

كيا اكسيد 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.1 لترًا، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومترًا.

وتحتوي سيارة كيا إكسيد على مجموعة من أنظمة السلامة منها وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية لحماية الركاب، وتتوفر أنظمة الكبح المتقدمة مثل الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا EBD، إلى جانب نظام تعزيز الفرامل BA ، بالإضافة إلى خاصية التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات والنزول من المنحدرات.

كيا اكسيد 

وتأتي السيارة بإضاءة LED، وجنوط رياضية من الألمنيوم مقاس 18 بوصة، شاشة وسائط قياس 8 بوصات تدعم الاتصال عبر تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب 6 مكبرات صوت، مكيف هواء ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي للهواتف، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، حساسات ركن، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.

كيا اكسيد كيا اكسيد سعر كيا اكسيد مواصفات كيا اكسيد أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

سعر استخراج الفيش الجنائى

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025

المتهمين

القبض على 4 فتيات يمارسن الرذيلة بالقاهرة

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

كسوف الشمس

ملك الخسوفات.. أندر ظاهرة فلكية حتى عام 2044| أين تظهر؟

برجر

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

مصرع شاب في المنوفية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

ترشيحاتنا

إسرائيل

خبير عسكري: التحركات الأمريكية بالمنطقة تهدف لإنقاذ إسرائيل من أزماتها المتفاقمة

الروائي يوسف القعيد

يوسف القعيد: نجيب محفوظ تعرض لمحاولة اغتيال بسبب "ولاد حارتنا".. فيديو

المتحف المصري

أحمد زايد: رئيس كرواتيا أشاد بالمتحف المصري الكبير ورسالة السلام التي يحملها للعالم

بالصور

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

فيديو

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد