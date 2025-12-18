الشائعات وتأثيرها على المجتمع.. ندوة ينظمها مركز إعلام سيوة

نظم مركز إعلام سيوة ندوة بعنوان ( الشائعات و تأثيرها علي المجتمع ) بمسجد أبو الليف بواحة سيوة بحضور لفيف من اهالى الواحة .

واوضح الشيخ إدريس السنوسي امام و خطيب مسجد السوق حول خطورة الشائعات في هدم المجتمعات من خلال حملات التشويه و التشكيك من أجل هدم الأمم و زعزعة الأوطان .

كما تحدث كذلك حول خطورة الشائعات علي المجتمعات و الأفراد و كيف تؤدي الكلمة و الشائعة الي تدمير أسر ومنازل .

واشار الى اهمية معالجة هذه الافه من خلال النهج القرآني و من خلال سنة المصطفي صلي الله عليه وسلم مع ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والتحقق جيدا من المعلومة قبل الخوض في أعراض الناس حفظا للاعراض والمجتمعات و الأفراد.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى على تفقد كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح كأحدي ثمار الجهود التنموية بالمحافظة للتيسير على أبناء مطروح يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح والشيخ عطية سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية وعدد من قيادات الكلية .

حيث وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للدكتور وليد خليفة عميد كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح للجهود المبذولة في الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهرى بفرع الجامعة مع ما يمثله الأزهر الشريف من مكانة في قلوب أبناء مطروح .

كما وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للعمدة جمعة بدر للمشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة أبناء المحافظة خاصة الإسراع في توفير دعم فرع كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح حرصا على التيسير على فتيات مطروح وتخفيف عبء السفر لاستكمال التعليم الجامعى خارج المحافظة خاصة إدراج قاعات إضافية ومعامل ومكتبة وغيرها مؤكداً على جهود المحافظة لتوفير كافة الإحتياجات وتذليل كافة العقبات لتيسير عمل الكلية كنواه لفرع جامعة الأزهر بمطروح وتوفير المناخ المناسب لطالبات الكلية .

كما أهدي محافظ مطروح عدد من نسخ كتاب الله إلى كلية البنات مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كافة مطالب الكلية لاستيعاب مزيد من الطالبات مع دراسة مقترح إنشاء سكن للطالبات ملحق بالكلية .

.مشيرا إلى جهود التعاون المستمر والوثيق مع الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر ومسئولي الجامعة للتيسير على أبناء مطروح والعمل على زيادة التخصصات والشعب بالكلية ، والتنسيق والإسراع فى توصيل كافة المرافق والتجهيزات بفرع الجامعة.