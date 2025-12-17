قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مركز خدمة العملاء المطور لشركة المياه برأس الحكمة

محافظ مطروح خلال افتتاح المركز
محافظ مطروح خلال افتتاح المركز
ايمن محمود

فتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء مركز خدمة العملاء المطور لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة رأس الحكمة  بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندس أحمد الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس وليد حجاج رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة .


حيث يستقبل المركز  طلبات المواطنين في جميع خدمات شركة المياه والصرف الصحي للتيسير عليهم مع فتح اكثر من شباك لتلقي و تسجيل طلبات المواطنين من شمس الحكمة ورأس الحكمة الجديدة .


يأتى ذلك مع استمرار مظاهر احتفال محافظة مطروح بالعيد القومى وأحياء الذكرى 110 لانتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915، وافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية لخدمة أهالي المحافظة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق  افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  ورشة رسم للأطفال من ذوي الهمم، وذلك في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي، ويواكب  الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، و  محمد أنور مدير عام السياحة و الدكتور وليد الرفاعى وكيل وزارة الشباب و الرياضة  وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

 حيث نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف هذه الفعاليات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الثقافة، ومديرية التربية والتعليم (المدرسة الفكرية)، إلى جانب تنظيم ندوة تثقيفية لأولياء الأمور بعنوان «تمكين وتفاهم»، بالتعاون مع منطقة وعظ مطروح،  تضمنت الندوة  شرحًا مبسطًا لكيفية دعم الأطفال من ذوى الهمم ، وسبل الدعم الاجتماعى والتربوي و النفسي السليم لأبنائهم.

وتفقد محافظ مطروح أعمال ورشة الرسم، وحرص على التفاعل مع الأطفال المشاركين، كما تفقد فعاليات الندوة التثقيفية لأولياء الأمور، مشيدًا بالمستوى المتميز للأنشطة المقدمة، وبالجهود المبذولة من القائمين عليها في خدمة الأطفال من ذوي الهمم وأسرهم.

حيث شارك  فى الندوة فضيلة الشيخ عبد الحكيم سلطان رئيس منطقة وعظ مطروح والشيخ كارم أنور عفيفي واعظ أول بمنطقة وعظ مطروح والأستاذ جمال العربي بإدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال تفقده حرص المحافظة على تنفيذ مبادرات متنوعة بصورة دورية، تستهدف جميع الأطفال من ذوي الهمم بمختلف أعمارهم، وببرامج وأنشطة تتناسب مع نوع و سن ودرجة الإعاقة، ولا تقتصر على فئة معينة، انطلاقًا من إيمان الدولة بحقهم في الرعاية والاهتمام والدمج المجتمعي، وحرصًا على رسم البسمة على وجوه الأطفال ودعم أسرهم.

وفي إطار المشاركة المجتمعية، ساهمت شركة بدر الدين للبترول في دعم الإحتفالية من خلال تقديم هدايا عينية، إلى جانب توفير أدوات رسم للأطفال المشاركين، دعمًا لمواهبهم وتشجيعًا لقدراتهم .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح راس الحكمة العيد القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

مصنع جنرال موتورز

هجوم أمريكي على جنرال موتورز بسبب إنتاج سيارات فوق قدرة المواطن العادي

فورد

فورد تتعاون مع الشرطة لحماية شاحنات F-150 من السرقة

فورد F-150

إنهاء إنتاج فورد F-150 لايتنينج يشعل ثورة بقيمة 20 مليار دولار

بالصور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد