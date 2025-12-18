مدير تعليم مطروح يشدد على أهمية التزام المدارس الخاصة بالكثافات المقررة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إجتماعا مع أعضاء لجنة التعليم الخاص بالمديرية وإدارة مطروح التعليمية.

وذلك بالقاعة الصغرى في ديوان عام المديرية بحضور أيمن شومان مدير عام ادارة مطروح التعليمية والدكتورة نشوى عبدالخالق مدير إدارة التعليم الخاص وممثلي الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري .

وفي بداية الاجتماع رحبت وكيل الوزارة بالسادة الحضور ناقلة لهم تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشيراً أن التعليم الخاص رافد أساسي في العملية التعليمية و شريك محوري فى المنظومة التربوية .

وأكدت مدير المديرية خلال الاجتماع أهمية التزام المدارس الخاصة بالكثافات المقررة فى اللائحة الخاصة بكل مدرسة من أجل الوصول إلى أفضل خدمة تعليمية يمكن أن تقدمها المدارس الخاصة لأبنائنا الطلاب موجهة التوجيه المالى والإدارى بمتابعة مدى تنفيذ و التزام المدارس الخاصة بالقرار الوزارى المنظم للتعليم الخاص.

وفى ختام الاجتماع قالت وكيل الوزارة أن التعليم الخاص يمثل نقطة إشعاع للمجتمع من خلال دعمه المستمر لكافة عناصر العملية التعليمية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى على تفقد كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح كأحدي ثمار الجهود التنموية بالمحافظة للتيسير على أبناء مطروح يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح والشيخ عطية سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية وعدد من قيادات الكلية .

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للدكتور وليد خليفة عميد كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح للجهود المبذولة في الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهرى بفرع الجامعة مع ما يمثله الأزهر الشريف من مكانة في قلوب أبناء مطروح .

كما وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للعمدة جمعة بدر للمشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة أبناء المحافظة خاصة الإسراع في توفير دعم فرع كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح حرصا على التيسير على فتيات مطروح وتخفيف عبء السفر لاستكمال التعليم الجامعى خارج المحافظة خاصة إدراج قاعات إضافية ومعامل ومكتبة وغيرها مؤكداً على جهود المحافظة لتوفير كافة الإحتياجات وتذليل كافة العقبات لتيسير عمل الكلية كنواه لفرع جامعة الأزهر بمطروح وتوفير المناخ المناسب لطالبات الكلية .

كما أهدي محافظ مطروح عدد من نسخ كتاب الله إلى كلية البنات مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كافة مطالب الكلية لاستيعاب مزيد من الطالبات مع دراسة مقترح إنشاء سكن للطالبات ملحق بالكلية .

وأشار إلى جهود التعاون المستمر والوثيق مع الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر ومسئولي الجامعة للتيسير على أبناء مطروح والعمل على زيادة التخصصات والشعب بالكلية ، والتنسيق والإسراع فى توصيل كافة المرافق والتجهيزات بفرع الجامعة.

