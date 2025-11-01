كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

في تحول غير متوقع، أعلنت شركة كيا الكورية تأجيل إطلاق سيارتها الكهربائية المنتظرة Kia EV4 في السوق الأمريكية حتى إشعار آخر، بعد أن كانت قد خططت لتقديمها في الربع الأول من عام 2026.

ويأتي القرار رغم الضجة الكبيرة التي أثارتها السيارة عند ظهورها الأول في معرض نيويورك الدولي للسيارات في أبريل الماضي، حيث اعتبرها الخبراء أقوى محاولات كيا لمنافسة تسلا Model 3 في فئة السيارات الكهربائية متوسطة السعر.

بداية إعلان منافسة كيا لـ تسلا

عندما كشفت كيا عن EV4 لأول مرة، رآها كثيرون كمفتاح دخول الشركة إلى سوق السيارات الكهربائية الأمريكية بأسعار معقولة، مع وعد بتقديم أداء مميز وجودة بناء كورية موثوقة.

كانت السيارة مصممة بنسختين: سيدان وهاتشباك لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة، إذ كانت الولايات المتحدة ستحصل على نسخة السيدان فقط، بينما كان من المقرر أن تتوفر النسختان في أوروبا ومناطق أخرى.

تأجيل إطلاق كيا بسبب “ظروف السوق”

كشفت كيا في بيان رسمي لموقع InsideEVs أن القرار جاء نتيجة لتغيرات في ظروف سوق السيارات الكهربائية الأمريكية، موضحة أن “مجموعة سيارات كيا تقدم بالفعل مزيجًا من القيمة والأداء، لكن الوقت الحالي لا يُعد الأنسب لإطلاق EV4”.

ويرى محللون أن السبب الحقيقي وراء التأجيل هو تراجع الحوافز الفيدرالية التي كانت تمنح المشترين الأمريكيين خصمًا ضريبيًا يصل إلى 7,500 دولار، وهو ما جعل الحسابات الاقتصادية للمشروع أقل جدوى.

مواصفات سيارة كيا EV4

كانت سيارة Kia EV4 الأمريكية ستبنى على منصة E-GMP الشهيرة من كيا، وتأتي بخيارين من البطاريات:

بطارية 58.3 كيلووات/ساعة مع محرك كهربائي بقوة 201 حصان، ودفع أمامي، بمدى يصل إلى 235 ميلاً (378 كم).

بطارية 81.4 كيلووات/ساعة في فئات Wind وGT-Line، بمدى يصل إلى 330 ميلاً (531 كم) في الشحنة الواحدة.



بهذه الأرقام، كانت EV4 ستقف في موقع منافس قوي أمام تسلا Model 3 من حيث المدى والسعر المحتمل، خصوصًا أنها تجمع بين التصميم العصري وكفاءة الطاقة العالية.

تشير تقارير إلى أن قرار كيا يعكس واقعًا جديدًا في سوق السيارات الأمريكية، الذي يشهد تباطؤًا في الطلب على السيارات الكهربائية وارتفاعًا في تكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب المنافسة الشرسة من علامات مثل تسلا وBYD وفورد.

وبينما تبقى EV4 مشروعًا قائمًا على الورق، قد يعاد النظر في طرحها مستقبلًا إذا تحسنت الظروف أو عادت الحوافز الحكومية التي تشجع المستهلكين على اقتناء السيارات الكهربائية.

تظل كيا EV4 واحدة من أكثر السيارات المنتظرة في فئتها، إذ تمثل رؤية كيا لمستقبل سيارات كهربائية أنيقة، اقتصادية، ومتطورة تكنولوجيًا. لكن حتى إشعار آخر، سيبقى السوق الأمريكي بانتظار منافس حقيقي لتسلا بأسعار معقولة، بعدما غابت كيا مؤقتًا عن هذا السباق.