لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
حوار مفتوح لمحافظ أسوان مع الشباب المشاركين بالمنتدى العربى الأفريقى الرابع عشر للشباب.. شاهد

محمد عبد الفتاح

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاء مفتوحا مع الشباب العربى والمصرى المشارك بالجلسة الختامية للمنتدى العربى الأفريقى الرابع عشر للشباب.

 يأتى اللقاء ضمن الفوج الثانى لبرنامج " قطار الشباب - أعرف بلدك " وتنظمة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، والإتحاد العربى للشباب والبيئة.

 ويقام المنتدى بالمدينة الشبابية بأسوان تحت عنوان " دورة الخبير البيئى الدكتور مجدى علام مؤسس الإتحاد ".

وذلك بحضور الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الإتحاد العربى للشباب والبيئة، والدكتور إسلام الشامى عضو الإدارة المركزية للبيئة والشباب، وزياد يس القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

وفي كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال بالشباب العربى والمصرى لزيارتهم لعروس المشاتى، عاصمة الشباب الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك فى إطار فعاليات منتدى الشباب العربى ليجسد رؤية الدولة المصرية فى بناء وعى الشباب وتعزيز الإنتماء الوطنى والتكامل العربى.

وأكد المحافظ على أن محافظة أسوان تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل تنموى مستدام ، وفق فكر ورؤية وإستراتيجية شاملة تستهدف تطوير وتحديث البنية العمرانية والخدمية من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى فى المجالات المختلفة .

وأشار إسماعيل كمال بأن المحافظة تشهد التوسع فى المشروعات الإستثمارية التى تستهدف تعظيم الإستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية التى تزخر بها أسوان حيث تمتلك المحافظة إحتياطات هائلة لما يقرب من 37 خامة متنوعة ، فضلاً عن تميزها فى القطاع الزراعى حيث تعتبر محافظة زراعية من الدرجة الأولى لما تمتلكه من محاصيل زراعية عديدة ، وخاصة المانجو والتمور التى تعتبر أسوان الأولى فيها من حيث الإنتاج المبكر ، فضلاً عن النباتات العطرية والطبية والتى يتم تصديرها عالمياً ، علاوة على الأنماط السياحية العديدة كالسياحة العلاجية وغيرها ، وحسن إستقبال أهلها للضيوف والزائرين مما يجعل من أسوان نموذجاً رائداً للإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة .

ولفت إلى إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن الشباب هم شركاء التنمية وصناع المستقبل ، وأن أفكاركم ومقترحاتكم تمثل ركيزة أساسية فى صياغة رؤيتنا المستقبلية للمحافظة وتعزيز جهود التنمية ، ومن هذا المنطلق نرحب بكل تساؤل أو فكرة أو مبادرة أو مقترح يساهم فى دعم مسيرة التنمية والبناء ، وتمنى المحافظ إقامة طيبة وأوقات سعيدة على ضفاف نهر النيل الخالد ، وأن تستمتعوا بما تزخر به أسوان من معابد عريقة ، ومزارات تاريخية ، وتراث حضارى فريد يعكس عظمة التاريخ وعمق الهوية المصرية .

وفى ختام اللقاء تم إهداء درع الإتحاد العربى للشباب والبيئة ، ودرع جامعة العبور لمحافظ أسوان تقديراً على دعمه للجهود والأنشطة الشبابية ، فيما حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع أبناؤه الشباب والوفود المشاركة تعبيراً عن ترحيب المحافظة بهم .

والجدير بالذكر بأن المنتدى العربى الإفريقى الرابع عشر للشباب يضم 300 شاباً وفتاة من 11 دولة عربية ، إلى جانب مشاركة علمية وأكاديمية متميزة لنحو 12 جامعة مصرية وعربية ، وقاموا بزيارات ميدانية لأبرز المعالم السياحية والأثرية والحضارية بأسوان لترسيخ الوعى بالتراث المصرى ودعم السياحة الثقافية وتعريف المشاركين بتنوع المقومات السياحية التى تتمتع بها أرض الكنانة ، وشهدت فعاليات اللقاء تقديم فقرات فنية لفرق الفنون بمديرية الشباب والرياضة .

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ام كلثوم

إيناس سيد المكاوى ابنة شقيقة أم كلثوم تعبر عن حزنها من تقليد أحد المطربين لها

كايرو ستيبس

يومان لحفلات كايرو ستيبس على المسرح الكبير في دار الأوبرا

محيي إسماعيل

أشرف زكي يكشف آخر التطورات الصحية لـ محيي إسماعيل

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

