حوار مفتوح لمحافظ أسوان مع الشباب المشاركين بالمنتدى العربى الأفريقى الرابع عشر للشباب.. شاهد

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاء مفتوحا مع الشباب العربى والمصرى المشارك بالجلسة الختامية للمنتدى العربى الأفريقى الرابع عشر للشباب.

يأتى اللقاء ضمن الفوج الثانى لبرنامج " قطار الشباب - أعرف بلدك " وتنظمة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، والإتحاد العربى للشباب والبيئة.

ويقام المنتدى بالمدينة الشبابية بأسوان تحت عنوان " دورة الخبير البيئى الدكتور مجدى علام مؤسس الإتحاد ".

وذلك بحضور الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الإتحاد العربى للشباب والبيئة، والدكتور إسلام الشامى عضو الإدارة المركزية للبيئة والشباب، وزياد يس القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

وفي كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال بالشباب العربى والمصرى لزيارتهم لعروس المشاتى، عاصمة الشباب الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك فى إطار فعاليات منتدى الشباب العربى ليجسد رؤية الدولة المصرية فى بناء وعى الشباب وتعزيز الإنتماء الوطنى والتكامل العربى.

وأكد المحافظ على أن محافظة أسوان تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل تنموى مستدام ، وفق فكر ورؤية وإستراتيجية شاملة تستهدف تطوير وتحديث البنية العمرانية والخدمية من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى فى المجالات المختلفة .

المنتدى العربى الأفريقى الرابع عشر للشباب

وأشار إسماعيل كمال بأن المحافظة تشهد التوسع فى المشروعات الإستثمارية التى تستهدف تعظيم الإستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية التى تزخر بها أسوان حيث تمتلك المحافظة إحتياطات هائلة لما يقرب من 37 خامة متنوعة ، فضلاً عن تميزها فى القطاع الزراعى حيث تعتبر محافظة زراعية من الدرجة الأولى لما تمتلكه من محاصيل زراعية عديدة ، وخاصة المانجو والتمور التى تعتبر أسوان الأولى فيها من حيث الإنتاج المبكر ، فضلاً عن النباتات العطرية والطبية والتى يتم تصديرها عالمياً ، علاوة على الأنماط السياحية العديدة كالسياحة العلاجية وغيرها ، وحسن إستقبال أهلها للضيوف والزائرين مما يجعل من أسوان نموذجاً رائداً للإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة .

ولفت إلى إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن الشباب هم شركاء التنمية وصناع المستقبل ، وأن أفكاركم ومقترحاتكم تمثل ركيزة أساسية فى صياغة رؤيتنا المستقبلية للمحافظة وتعزيز جهود التنمية ، ومن هذا المنطلق نرحب بكل تساؤل أو فكرة أو مبادرة أو مقترح يساهم فى دعم مسيرة التنمية والبناء ، وتمنى المحافظ إقامة طيبة وأوقات سعيدة على ضفاف نهر النيل الخالد ، وأن تستمتعوا بما تزخر به أسوان من معابد عريقة ، ومزارات تاريخية ، وتراث حضارى فريد يعكس عظمة التاريخ وعمق الهوية المصرية .

وفى ختام اللقاء تم إهداء درع الإتحاد العربى للشباب والبيئة ، ودرع جامعة العبور لمحافظ أسوان تقديراً على دعمه للجهود والأنشطة الشبابية ، فيما حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع أبناؤه الشباب والوفود المشاركة تعبيراً عن ترحيب المحافظة بهم .

والجدير بالذكر بأن المنتدى العربى الإفريقى الرابع عشر للشباب يضم 300 شاباً وفتاة من 11 دولة عربية ، إلى جانب مشاركة علمية وأكاديمية متميزة لنحو 12 جامعة مصرية وعربية ، وقاموا بزيارات ميدانية لأبرز المعالم السياحية والأثرية والحضارية بأسوان لترسيخ الوعى بالتراث المصرى ودعم السياحة الثقافية وتعريف المشاركين بتنوع المقومات السياحية التى تتمتع بها أرض الكنانة ، وشهدت فعاليات اللقاء تقديم فقرات فنية لفرق الفنون بمديرية الشباب والرياضة .