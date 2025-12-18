قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديل موعد ومكان جنازة الفنانة نيفين مندور
رئيس الوزراء : معهد التخطيط صار قبلة الكثيرين من طلاب العلم في مصر والعالم العربي
المستشفيات التعليمية تناقش أحدث المستجدات فى طب وجراحة العيون
خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وضع حجر الأساس للنادى الإجتماعى لنقابة المهندسين بـ أسوان الجديدة..صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح بوجى

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع حجر الأساس للنادى الإجتماعى لنقابة المهندسين ، والمبنى الإدارى الملحق به بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوى النقيب العام لمهندسى مصر ، والدكتور محمد عباس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان ، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والتتفيذية وأعضاء النقابة العامة والفرعية .

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرصه للمشاركة فى هذه اللحظة المهمة على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حجر الأساس لفرع نادى نقابة المهندسين بمدينة أسوان الجديدة ، إحدى أبرز المجتمعات العمرانية الواعدة ، والتى تمثل نموذجاً حقيقياً لرؤية الدولة فى الجمهورية الجديدة للتوسع العمرانى المتوازن ، وبناء مدن ذكية حديثة توفر حياة كريمة ومستدامة للمواطنين .

وأشار إلى أن نقابة المهندسين كانت ولا تزال شريكاً أصيلاً فى مسيرة البناء والتنمية ، ويقع على عاتق أعضائها دور محورى فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف قطاعات العمل العام ، ليؤكد ذلك على أن المهندس المصرى هو عقل التنمية وركيزتها الأساسية ، وهو القادر بعلمه وخبرته وإخلاصه على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس ، وترجمة الخطط إلى إنجازات تخدم الوطن والمواطن ، وتساهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

جهود متنوعة 

وأشار إسماعيل كمال إلى أن إنشاء فرع لنادى المهندسين بمدينة أسوان الجديدة لا يمثل مجرد إضافة خدمية أو إجتماعية ، بل يُعد منصة مهمة لدعم التواصل المهنى ، وتنمية القدرات ، وتعزيز روح الإنتماء ، وتوفير بيئة ملائمة للإبداع والإبتكار بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء الهندسى والتنفيذى بالمشروعات الجارية والمستقبلية داخل المحافظة .

وأكد على أن دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التى تستهدف تمكين الكوادر الهندسية ، وتعزيز دور النقابات المهنية كشركاء فى التنمية ، إيماناً منا بأن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن بناء الحجر .

فيما قدم النقيب العام لمهندسى مصر شكره لمحافظ أسوان للجهود المبذولة بكافة قطاعات العمل للنهوض بهذه المحافظة العريقة ، مشيداً بالتعاون البناء والذى أثمر عن وضع حجر الأساس لفرع نادى نقابة المهندسين على مسطح 7432 م2 ، مخصص منها موقع لإقامة ناجى إجتماعى ، وآخر لإقامة نشاط إدارى ليتيح ذلك الفرصة الكاملة أمام مهندسى أسوان للإستمتاع بالبانوراما الجمالية بمدينة أسوان الجديدة .

وفى نفس السياق قدم رئيس النقابة الفرعية شكره لمحافظ أسوان على الإهتمام المتواصل لمنظومة العمل بالنقابة، مقدماً شكره أيضاً للنقيب العام للمشاركة فى هذا اليوم المتميز .

وفى نهاية حفل وضع حجر الأساس قام النقيب العام لمهندسى مصر بإهداء درع النقابة لمحافظ أسوان تقديراً على دعمه الكامل لجهود النقابة وخدمة المجتمع الأسوانى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

شيكوبانزا

صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

ترشيحاتنا

صور الرؤساء علي جدار البيت الأبيض

إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية مهينة على جدار البيت الأبيض

روسيا

الدفاع الروسية : اسقاط 216 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

لقاء السفير الأوكراني ورئيس البرلمان العربي

أوكرانيا تثمن المواقف العربية الداعمة لإنهاء الحرب وعودة السلام

بالصور

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد