وضع حجر الأساس للنادى الإجتماعى لنقابة المهندسين بـ أسوان الجديدة..صور

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع حجر الأساس للنادى الإجتماعى لنقابة المهندسين ، والمبنى الإدارى الملحق به بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوى النقيب العام لمهندسى مصر ، والدكتور محمد عباس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان ، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والتتفيذية وأعضاء النقابة العامة والفرعية .

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرصه للمشاركة فى هذه اللحظة المهمة على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حجر الأساس لفرع نادى نقابة المهندسين بمدينة أسوان الجديدة ، إحدى أبرز المجتمعات العمرانية الواعدة ، والتى تمثل نموذجاً حقيقياً لرؤية الدولة فى الجمهورية الجديدة للتوسع العمرانى المتوازن ، وبناء مدن ذكية حديثة توفر حياة كريمة ومستدامة للمواطنين .

وأشار إلى أن نقابة المهندسين كانت ولا تزال شريكاً أصيلاً فى مسيرة البناء والتنمية ، ويقع على عاتق أعضائها دور محورى فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف قطاعات العمل العام ، ليؤكد ذلك على أن المهندس المصرى هو عقل التنمية وركيزتها الأساسية ، وهو القادر بعلمه وخبرته وإخلاصه على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس ، وترجمة الخطط إلى إنجازات تخدم الوطن والمواطن ، وتساهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

جهود متنوعة

وأشار إسماعيل كمال إلى أن إنشاء فرع لنادى المهندسين بمدينة أسوان الجديدة لا يمثل مجرد إضافة خدمية أو إجتماعية ، بل يُعد منصة مهمة لدعم التواصل المهنى ، وتنمية القدرات ، وتعزيز روح الإنتماء ، وتوفير بيئة ملائمة للإبداع والإبتكار بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء الهندسى والتنفيذى بالمشروعات الجارية والمستقبلية داخل المحافظة .

وأكد على أن دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التى تستهدف تمكين الكوادر الهندسية ، وتعزيز دور النقابات المهنية كشركاء فى التنمية ، إيماناً منا بأن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن بناء الحجر .

فيما قدم النقيب العام لمهندسى مصر شكره لمحافظ أسوان للجهود المبذولة بكافة قطاعات العمل للنهوض بهذه المحافظة العريقة ، مشيداً بالتعاون البناء والذى أثمر عن وضع حجر الأساس لفرع نادى نقابة المهندسين على مسطح 7432 م2 ، مخصص منها موقع لإقامة ناجى إجتماعى ، وآخر لإقامة نشاط إدارى ليتيح ذلك الفرصة الكاملة أمام مهندسى أسوان للإستمتاع بالبانوراما الجمالية بمدينة أسوان الجديدة .

وفى نفس السياق قدم رئيس النقابة الفرعية شكره لمحافظ أسوان على الإهتمام المتواصل لمنظومة العمل بالنقابة، مقدماً شكره أيضاً للنقيب العام للمشاركة فى هذا اليوم المتميز .

وفى نهاية حفل وضع حجر الأساس قام النقيب العام لمهندسى مصر بإهداء درع النقابة لمحافظ أسوان تقديراً على دعمه الكامل لجهود النقابة وخدمة المجتمع الأسوانى .