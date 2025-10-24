ظهور تشويقي لإصدار كيا تيلورايد 2027 الجديد.. صور

تستعد كيا الكورية الجنوبية للكشف الرسمي عن الجيل الجديد كليًا من سيارتها العائلية تيلورايد 2027 خلال مشاركتها في معرض لوس أنجلوس للسيارات في العشرين من نوفمبر المقبل.

يأتي هذا الموعد بعد نشر أولى الصور التشويقية للطراز المنتظر، حيث يأتي هذا الجيل الجديد بعد النجاح الذي حققته كيا تيلورايد الجيل السابق الذي كان ظهوره الأول عام 2019.

كيا تيلورايد

بعد أنطلاقة تيلورايد أصبحت أحد ابرز السيارات مبيعًا من كيا في السوق الأمريكي، حيث تلاقي شعبية كبيرة هناك، ضمن الفئة الرياضية ذات الـ 3 صفوف من عائلة SUV الرياضية.

القدرات الفنية المتوقعة لسيارة كيا تيلورايد

الجيل القادم من تيلورايد محتمل أن يشهد تغييرات جوهرية تحت الغطاء، حيث من المتوقع أن يتم استبدال المحرك السابق سعة 3.8 لتر بمحرك V6 جديد بسعة 3.5 لتر ينتج 287 حصانًا و352 نيوتن.متر من العزم.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة للمرة الأولى نسخة هجينة من تيلورايد تعتمد على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، يعمل إلى جانب محركين كهربائيين مدمجين داخل ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات.

تأتي السيارة ببطارية سعة 1.65 كيلوواط/ساعة، وتصل القوة الإجمالية لهذه المنظومة إلى 329 حصانًا و459 نيوتن.متر من العزم، مع معدل كفاءة متوقع يتجاوز 30 كيلومترًا لكل لتر.

كيا تيلورايد

تصميم جديد وبلمسات تشويقية

من خلال الصور التشويقية، يتضح أن كيا حافظت على الهوية الخاصة بالأيقونة لتيلورايد لكنها أضافت تفاصيل تصميمية أكثر تطورًا ودقة، حيث تأتي السيارة بخطوط أكثر انسيابية، مع مصابيح أمامية رأسية نحيفة تعمل بتقنية LED، وتصميم مشابه في الخلف يمنحها مظهرًا متوازنًا.

كما جرى إعادة تصميم الشبك الأمامي بالكامل ليبدو أعرض وأكثر وضوحًا، مع مقابض أبواب مدمجة داخل الهيكل تضيف لمسة عصرية، إلى جانب عمود خلفي أعرض ومصابيح خلفية بإضاءة على شكل حرف C تمنح السيارة طابعًا أكثر جرأة، أما غطاء المحرك والرفارف فيتضمنان زوايا حادة تعكس القوة والصلابة في التصميم.

كيا تيلورايد

الصور الأخيرة كشفت عن نية كيا تقديم فئة موجهة للطرق الوعرة ضمن مجموعة تيلورايد الجديدة، يتوقع أن تحمل طابعًا مشابهًا لفئة XRT Pro في طراز هيونداي باليسيد، هذه النسخة تأتي بصادم أمامي معدل يحتوي على خطافات سحب بارزة باللون الأحمر، ونظام تعليق مرفوع مع إطارات أعرض وأكثر سماكة لتوفير أداء أفضل في التضاريس الصعبة.

من الواضح أن كيا تخطط لتيلورايد 2027 لتكون أكثر من مجرد تحديث، فهي تتجه نحو إعادة تعريف السيارة بالكامل من حيث التصميم والأداء، بالإضافة إلى التقنيات، لتبقى واحدة من أقوى المنافسين في فئتها أمام عدد من الاصدارات القوية.