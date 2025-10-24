قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهديد جديد يواجه الزمالك.. إيقاف قيد محتمل بسبب مستحقات جروس
عبير الشرقاوي ترد على الشائعات: والدي عمره ما غضب عليا.. فيديو
العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس
علي جبر: بيراميدز بطل الدوري الحقيقي
هل يجوز تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات؟
أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية
الأرصاد تُطلق تحذيرا عاجلا.. شبورة مائية كثيفة تنخفض معها الرؤية على الطرق صباح اليوم
انتشار مكثف وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات بملف حقوق الإنسان؟.. فيديو
تزامنا مع مولد الدسوقي.. تعليق الدراسة في 38 مدرسة بكفر الشيخ
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
ظهور تشويقي لإصدار كيا تيلورايد 2027 الجديد.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
صبري طلبه

تستعد كيا الكورية الجنوبية للكشف الرسمي عن الجيل الجديد كليًا من سيارتها العائلية تيلورايد 2027 خلال مشاركتها في معرض لوس أنجلوس للسيارات في العشرين من نوفمبر المقبل.

يأتي هذا الموعد بعد نشر أولى الصور التشويقية للطراز المنتظر، حيث يأتي هذا الجيل الجديد بعد النجاح الذي حققته كيا تيلورايد الجيل السابق الذي كان ظهوره الأول عام 2019.

كيا تيلورايد

بعد أنطلاقة تيلورايد أصبحت أحد ابرز السيارات مبيعًا من كيا في السوق الأمريكي، حيث تلاقي شعبية كبيرة هناك، ضمن الفئة الرياضية ذات الـ 3 صفوف من عائلة SUV الرياضية.

القدرات الفنية المتوقعة لسيارة كيا تيلورايد

الجيل القادم من تيلورايد محتمل أن يشهد تغييرات جوهرية تحت الغطاء، حيث من المتوقع أن يتم استبدال المحرك السابق سعة 3.8 لتر بمحرك V6 جديد بسعة 3.5 لتر ينتج 287 حصانًا و352 نيوتن.متر من العزم.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة للمرة الأولى نسخة هجينة من تيلورايد تعتمد على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر،  يعمل إلى جانب محركين كهربائيين مدمجين داخل ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات.

تأتي السيارة ببطارية سعة 1.65 كيلوواط/ساعة، وتصل القوة الإجمالية لهذه المنظومة إلى 329 حصانًا و459 نيوتن.متر من العزم، مع معدل كفاءة متوقع يتجاوز 30 كيلومترًا لكل لتر.

كيا تيلورايد

تصميم جديد وبلمسات تشويقية 

من خلال الصور التشويقية، يتضح أن كيا حافظت على الهوية الخاصة بالأيقونة لتيلورايد لكنها أضافت تفاصيل تصميمية أكثر تطورًا ودقة، حيث تأتي السيارة بخطوط أكثر انسيابية، مع مصابيح أمامية رأسية نحيفة تعمل بتقنية LED، وتصميم مشابه في الخلف يمنحها مظهرًا متوازنًا. 

كما جرى إعادة تصميم الشبك الأمامي بالكامل ليبدو أعرض وأكثر وضوحًا، مع مقابض أبواب مدمجة داخل الهيكل تضيف لمسة عصرية، إلى جانب عمود خلفي أعرض ومصابيح خلفية بإضاءة على شكل حرف C تمنح السيارة طابعًا أكثر جرأة، أما غطاء المحرك والرفارف فيتضمنان زوايا حادة تعكس القوة والصلابة في التصميم.

كيا تيلورايد

الصور الأخيرة كشفت عن نية كيا تقديم فئة موجهة للطرق الوعرة ضمن مجموعة تيلورايد الجديدة، يتوقع أن تحمل طابعًا مشابهًا لفئة XRT Pro في طراز هيونداي باليسيد، هذه النسخة تأتي بصادم أمامي معدل يحتوي على خطافات سحب بارزة باللون الأحمر، ونظام تعليق مرفوع مع إطارات أعرض وأكثر سماكة لتوفير أداء أفضل في التضاريس الصعبة.

من الواضح أن كيا تخطط لتيلورايد 2027 لتكون أكثر من مجرد تحديث، فهي تتجه نحو إعادة تعريف السيارة بالكامل من حيث التصميم والأداء، بالإضافة إلى التقنيات، لتبقى واحدة من أقوى المنافسين في فئتها أمام عدد من الاصدارات القوية.

كيا تيلورايد تيلورايد 2027 كيا تيلورايد 2027 مواصفات تيلورايد 2027

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

محامي القاتل

"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف

الفنان محمد ثروت

محمد ثروت يبدع في أغنية مين اللي ميحبش فاطمة.. فيديو

محمد أبو شامة

خبير: إسرائيل دائما تقفز عن المفاوضات بالذرائع المختلفة.. فيديو

أبطال العمل

هنادي مهنا: لون شعري كان ثابت 3 سنين بسبب تصوير أوسكار عودة الماموث

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

