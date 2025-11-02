نيسان صني 2025 كسر زيرو أعلى فئة بهذا السعر

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الهيكلية، أو من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الاسعار.

وتعد السيارة نيسان صني واحدة من أبرز السيارات التي انطلقت في مصر ضمن فئة السيدان، والتي ظهرت في سوق المستعمل بسعر يبلغ 730 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات “سوبر صالون”.

نيسان صني

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل، بالإضافة إلى أهمية الكشف الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

محرك وأداء السيارة نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي، قادر على إنتاج 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى زمن للتسارع يقدر بحوالي 13 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 4 نقلات، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

نيسان صني

مواصفات وتجهيزات نيسان صني

تحتوي السيارة نيسان صني على باقة من التجهيزات، أبرزها زر تشغيل وإيقاف المحرك، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارت ضوئية، مكيف هواء أوتوماتيكي، بصمة خارجية، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، سبويلر، جنوط ذات مظهر رياضي، وكاميرا خلفية، مصابيح ضباب دائرية الشكل.



وتضم السيارة نيسان صني عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، عدادات ثنائية، 4 نوافذ كهربائية، قفل مركزي للأبواب، إنذار مانع للسرقة مع نظام إيموبليزر، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة.

نيسان صني

كما تضم السيارة نيسان صني: بلوتوث، 4 مكبرات صوتية، شبكة باللون الأسود، مساحة تخزين خلفية مع مفهوم رباعي الأبواب، بالإضافة إلى وجود وسائد هوائية ثنائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل.