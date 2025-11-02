250 نسخة فقط.. سيارة Leapmotor i C10 تنطلق بمفاهيم جديدة

كشفت مجموعة ستيلانتس، عن تعاون استراتيجي يجمع بين ليب موتور الصينية، وشركة التعديل الألمانية إرمشر، الشهيرة في هذا المجال، حيث تستعد لانطلاق سيارة جديدة ذات عدد محدود يقدر بـ 250 نسخة فقط، بينما يحمل هذا الإصدار اللقب Leapmotor i C10.

وتمثل هذه النسخة خطوة أولى ضمن شراكة بين ليب موتور وإرمشر، تهدف إلى إنتاج سيارات كهربائية بتصاميم معدلة تلائم الأسواق الغربية من حيث الأداء والجودة والمظهر.

السيارة Leapmotor i C10

أداء السيارة Leapmotor i C10

تعتمد i C10 من الطراز الأساسي، على نظام دفع رباعي ثنائي المحرك يولد قوة إجمالية تبلغ 590 حصانًا، وتتيح هذه القوة تسارعًا من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4 ثواني.

وتقدم ليب موتور في هذا الطراز، محرك بنزين سعة 1.5 لتر، يعمل كمولد كهرباء إضافي بخيار المدى الممتد، ما يمنح السيارة مدى إجماليًا يتجاوز 950 كيلومترًا عند الجمع بين المحركين.

مدى سيارة Leapmotor i C10

زودت السيارة ببطارية ليثيوم أيون بسعة 81.9 كيلوواط ساعة، تستطيع أن توفر مدى يصل إلى نحو 437 كيلومترًا في وضعية الدفع الرباعي، بينما يصل مدى السير إلى 510 كيلومترات، وذلك لفئات الدفع الخلفي.

السيارة Leapmotor i C10

تصميم خارجي يعكس الطابع الرياضي الألماني

أجرت إرمشر تعديلات دقيقة على التصميم الخارجي؛ لتمنح i C10 شخصية أكثر جرأة وملامح رياضية بارزة، حيث حصلت السيارة على عجلات خماسية الأذرع أكبر حجمًا تبرز شكلها الديناميكي، بالإضافة إلى خط أحمر جانبي يمتد على الهيكل الخارجي ليعزز الطابع الرياضي العام، وتم تعديل نظام التعليق لتحسين الثبات والتحكم أثناء القيادة بسرعات عالية.

سعر السيارة Leapmotor i C10

تقدم السيارة Leapmotor i C10 في السوق الألمانية بسعر يبدأ من 49,900 يورو.