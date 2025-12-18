عادل نعمان: قوامة الرجل وردت في القرآن لتنظيم الأسرة وليس لانتقاص المرأة

أكد المفكر والكاتب عادل نعمان، أن المرأة في العصر القديم كانت لتربية الأولاد وقضاء شهوة الرجل فقط، فلم تكن رائدة فضاء أو عالمة أو مهندسة، ولكن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم “الرجال قوامون على النساء”.

وقال عادل نعمان، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإ‘علامي “حمدي رزق”، ان اية “الرجال قوامون على النساء”، جاءت نتيجة أن رجلا لطم امرأته بسبب نشوزها، فذهب أبوها للرسول فأمرها بأن ترجع وتلطمه، وأصبحت إشكالية حتى دعاهما الرسول وقال لهما أردتم أمرا وأراد الله أمرا، حتى نزل قول الله «الرجال قوامون على النساء».

وتابع المفكر والكاتب عادل نعمان، أن آية «لتذكر إحداهما الأخرى» نزلت في الشهادة لفروقات الخبرة فقط، وبعض الأحكام التي جاءت في القرآن تحتاج التدبر والتفسير وفقا للزمن الحديث.