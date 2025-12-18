جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية

أكد جمال رائف، المحلل السياسي، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تصب في مصلحة الجانب المصري بالكامل، مشددًا على أن الدولة المصرية لا توافق على أي اتفاقات إلا إذا كانت تحقق مكاسب واضحة للاقتصاد الوطني، موضحًا أنه لو لم تكن الصفقة رابحة لمصر لما تم إقرارها من الأساس.

وأوضح جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان ينظر إلى صفقة الغاز باعتبارها ورقة ضغط محتملة على مصر، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تمنح هذه الصفقة أي اهتمام سياسي خاص، ولم تتعامل معها بمنطق الضغوط أو المساومات، بل وفق حسابات المصالح الاقتصادية البحتة.

وأشار جمال رائف، إلى أن مصر تمتلك ثوابت واضحة لا تحيد عنها مقابل أي صفقات أو مصالح، وأن الدولة المصرية تدافع عن هذه الثوابت ولم تتخلَّ عنها تحت أي ظرف، مؤكدًا أن الحفاظ على المصالح الوطنية يأتي في مقدمة أولويات صانع القرار المصري.

وأضاف جمال رائف، أن التعاون التجاري في مجال الطاقة بين مصر وإسرائيل قائم منذ سنوات طويلة، وأن هناك صفقات متبادلة في مجال الغاز، وهو أمر ليس سرًا، حيث تعمل الدولة المصرية بشفافية كاملة فوق الطاولة، ولفت إلى أن صفقة الغاز الحالية هي صفقة تجارية بحتة بين شركات مصرية وأمريكية، وبالأرقام والحسابات تُعد صفقة شبه مجانية لمصر، إذ تم الاستحواذ عليها بأقل من نصف قيمتها الفعلية.

واختتم جمال رائف تصريحاته بالتأكيد على أن محاولات نتنياهو الترويج لتحقيق مكاسب إضافية من الصفقة تندرج في إطار الدعاية السياسية، مشددًا على أن إسرائيل ليست الطرف الرابح اقتصاديًا من هذه الصفقة، في حين حققت مصر مكاسب واضحة تخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.