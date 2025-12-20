إيركايرو توضح حقيقة تأخر رحلة جدة- القاهرة

أصدرت شركة إيركايرو، بيانا توضح فيه الحقائق بشأن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تأخر إحدى رحلات الشركة المتجهة من جدة إلى القاهرة يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر لمدة 21 ساعة.

رحلة آير كايرو

اوضحت آيركايرو، أن التأخير المشار إليه لم يتجاوز خمس ساعات فقط، وليس 21 ساعة كما تم تداوله، وذلك نتيجة عطل فني طارئ وغير متوقع استدعى تطبيق إجراءات السلامة والفحص الفني الإلزامي قبل الإقلاع.



أشارت إلي أن تم إستضافة جميع الركاب المغادرين على الرحلة وفق الإجراءات و أدلة العمل المعتمدة ، حيث جرى تسفيرهم على رحلات بديلة لضمان وصولهم إلى وجهتهم في أقرب وقت ممكن.



وتجدد إيركايرو التزامها الكامل بالشفافية وبوضع سلامة الركاب على رأس أولوياتها، مؤكدة أنها لن تتردد مطلقًا في إتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق أعلى معدلات بالسلامة و الأمان الفني كما تتقدم بالشكر لعملائها على تفهمهم وثقتهم المستمرة.



افادت إيركايرو، إنها تتقدم بخالص اعتذارها لعملائها عن التأخير الذى حدث وتؤكّد في الوقت ذاته حرصها الكامل على الحفاظ على أعلى درجات السلامة والجودة التشغيلية.