ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
زاهي حواس يطالب بتعليم اللغة الهيروغليفية في المدارس.. فيديو
أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه المصري الإثنين 3-11-2025
هل الحب حرام؟ علي جمعة: «من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد»
بالصور

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
كريم عاطف

كشفت المجمعة ‏المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن تقريرها الجديد ‏لشهر أكتوبر، والذي يضم عدد المركبات ‏التى تم ‏التأمين الإلزامى عليها ‏داخل السوق المحلى المصري .‏

كما أكد تقرير مؤسسة الأهرام الصادر عن المجمعة، أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها ‏وثائق تأمينية وتم ترخيصها، هي 27638 سيارة ‏بنسبة ارتفاع 42.4%عن الشهر السابق.

وجأت موديلات الطرازات المرخصة، كالتالي‏ ‏3961 سيارة موديل 2022 ، و2124 سيارات موديل ‏‏2023، و2330موديل 2024، و5071 موديل 2025، ‏و14152 موديل 2026‏.

وللشهر الثاني على التوالي إحتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي بعدد ‏‏3034 سيارة من بينهم " 2097 صنى و557 ‏سنتراو155 قشقاى و3سيارات باترول" وفي المركز ‏الثاني شيرى بعدد 2838 سيارة اما  هيونداى جاءت فى ‏المركز الثالث 2263 سيارة.

وفى ‏المركز الرابع ام جى بعدد 2062 سيارة وفى المركز ‏الخامس كيا بعدد 1376 سيارة وفي المركز السادس جيتور بعدد 1136 وفى المركز السابع مرسيدس بعدد ‏‏1105 سيارة وفى المركز الثامن تويوتا بعدد 940 ‏سيارة وفى المركز التاسع بى واى دى بعدد 914 سيارة ‏وفى المركز العاشر  سوزوكى بعدد 848 سيارة.

وجاءت رينو فى ‏المركز الحادى عشر بعدد 845 سيارة وفى المركز ‏الثانى  عشر شيفورولية بعدد 825 والمركز الثالث عشر ‏سواست بعدد 678 سيارة وفى المركز الرابع عشر ‏بايك بعدد 657  سيارة وفى المركز الخامس عشر ‏شانجان بعدد 644 سيارة. ‏

المجمعة المصرية للتأمين الإجباري المجمعة المصرية للتأمين السوق المحلى المصري الأهرام السيارات الملاكي الطرازات

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

