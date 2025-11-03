ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

كشفت المجمعة ‏المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن تقريرها الجديد ‏لشهر أكتوبر، والذي يضم عدد المركبات ‏التى تم ‏التأمين الإلزامى عليها ‏داخل السوق المحلى المصري .‏

كما أكد تقرير مؤسسة الأهرام الصادر عن المجمعة، أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها ‏وثائق تأمينية وتم ترخيصها، هي 27638 سيارة ‏بنسبة ارتفاع 42.4%عن الشهر السابق.

وجأت موديلات الطرازات المرخصة، كالتالي‏ ‏3961 سيارة موديل 2022 ، و2124 سيارات موديل ‏‏2023، و2330موديل 2024، و5071 موديل 2025، ‏و14152 موديل 2026‏.

وللشهر الثاني على التوالي إحتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي بعدد ‏‏3034 سيارة من بينهم " 2097 صنى و557 ‏سنتراو155 قشقاى و3سيارات باترول" وفي المركز ‏الثاني شيرى بعدد 2838 سيارة اما هيونداى جاءت فى ‏المركز الثالث 2263 سيارة.

وفى ‏المركز الرابع ام جى بعدد 2062 سيارة وفى المركز ‏الخامس كيا بعدد 1376 سيارة وفي المركز السادس جيتور بعدد 1136 وفى المركز السابع مرسيدس بعدد ‏‏1105 سيارة وفى المركز الثامن تويوتا بعدد 940 ‏سيارة وفى المركز التاسع بى واى دى بعدد 914 سيارة ‏وفى المركز العاشر سوزوكى بعدد 848 سيارة.

وجاءت رينو فى ‏المركز الحادى عشر بعدد 845 سيارة وفى المركز ‏الثانى عشر شيفورولية بعدد 825 والمركز الثالث عشر ‏سواست بعدد 678 سيارة وفى المركز الرابع عشر ‏بايك بعدد 657 سيارة وفى المركز الخامس عشر ‏شانجان بعدد 644 سيارة. ‏