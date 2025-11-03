ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن تقريرها الجديد لشهر أكتوبر، والذي يضم عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها داخل السوق المحلى المصري .
كما أكد تقرير مؤسسة الأهرام الصادر عن المجمعة، أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها، هي 27638 سيارة بنسبة ارتفاع 42.4%عن الشهر السابق.
وجأت موديلات الطرازات المرخصة، كالتالي 3961 سيارة موديل 2022 ، و2124 سيارات موديل 2023، و2330موديل 2024، و5071 موديل 2025، و14152 موديل 2026.
وللشهر الثاني على التوالي إحتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي بعدد 3034 سيارة من بينهم " 2097 صنى و557 سنتراو155 قشقاى و3سيارات باترول" وفي المركز الثاني شيرى بعدد 2838 سيارة اما هيونداى جاءت فى المركز الثالث 2263 سيارة.
وفى المركز الرابع ام جى بعدد 2062 سيارة وفى المركز الخامس كيا بعدد 1376 سيارة وفي المركز السادس جيتور بعدد 1136 وفى المركز السابع مرسيدس بعدد 1105 سيارة وفى المركز الثامن تويوتا بعدد 940 سيارة وفى المركز التاسع بى واى دى بعدد 914 سيارة وفى المركز العاشر سوزوكى بعدد 848 سيارة.
وجاءت رينو فى المركز الحادى عشر بعدد 845 سيارة وفى المركز الثانى عشر شيفورولية بعدد 825 والمركز الثالث عشر سواست بعدد 678 سيارة وفى المركز الرابع عشر بايك بعدد 657 سيارة وفى المركز الخامس عشر شانجان بعدد 644 سيارة.