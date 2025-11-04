فولكس فاجن تقدم أحدث سيارة كهربائية من فئة السيدان بقوة 586 حصانًا

كشفت فولكس فاجن الألمانية عن شراكة جديدة مع نظيرتها الصينية Xpeng؛ لتطوير جيل جديد من سيارات السيدان الكهربائية ضمن عائلة ID الشهيرة.

السيارة المنتظرة، التي تم رصدها مؤخرًا أثناء اختبارها على الطرق في الصين، تأتي مستوحاة في خطوطها العامة من طراز Xpeng P7، مع دمج عناصر تصميمية مستوحاة من مفهومي ID Aura وID Evo؛ ما يمنحها مزيجًا يجمع بين التقنية الصينية الحديثة والهوية الألمانية المعروفة بالدقة.

فولكس فاجن وXpeng

منصة تقنية لتسريع تطوير الجيل الكهربائي القادم

يهدف التعاون بين فولكس فاجن وXpeng إلى إنشاء قاعدة تقنية مرنة تتيح تطوير سيارات كهربائية وهجينة ومزودة بمحركات احتراق داخلي بوتيرة أسرع من السابق.

وستوفر هذه المنصة إمكانيات تحديث الأنظمة عبر الإنترنت OTA بما يضمن بقاء السيارات على توافق مستمر مع التطورات البرمجية والتقنية المتسارعة في سوق المركبات الكهربائية العالمي.

فولكس فاجن وXpeng

تصميم خارجي يعكس بين الجرأة والدقة الألمانية

من الناحية التصميمية، تأتي السيدان الجديدة بخطوط تصميمية انسيابية تضيف طابعًا أكثر جرأة، وشريط إضاءة LED متصل يمتد عبر عرض السيارة وشعار VW مضيء في المنتصف، بالإضافة إلى واجهة أمامية تحمل هوية مبتكرة تجمع بين الأناقة والحداثة، الواجهة تضم مصابيح LED منقسمة تتوسطها علامة فولكس فاجن مضيئة، إلى جانب الجنوط الرياضية الأنيقة.

منظومة أداء كهربائية بمدى يصل إلى 820 كيلومترًا

تشير التوقعات أن السيارة الجديدة تعتمد على قاعدة Xpeng P7 التقنية، التي توفر خيارين للبطارية بسعات 74.9 كيلوواط/ساعة و92.9 كيلوواط/ساعة للنسخة الأكبر، ويصل مدى القيادة في الإصدار طويل المدى إلى نحو 820 كيلومترًا.

فولكس فاجن وXpeng

كما ستتوفر بخيارين من نظام الدفع، الأولى خلفي بقوة 362 حصانًا، والاخر رباعي بقوة تصل إلى 586 حصانًا، ما يمنحها أداءً قويًا من ناحية التسارع والانطلاق، حيث يمكنها أن تستغرق 3.7 ثانية فقط، وصولًا من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.