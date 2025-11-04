قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
الأوقاف تطلق أكثر من 586 قافلة دعوية بالمدارس لتعزيز احترام الكبار
مصير الخبز السياحي بعد تحرك السولار.. الشعبة توضح
رئيس نادي الأسير الفلسطيني: قانون «إعدام الأسرى» الهدف منه تشريع جرائم الاحتلال
حوادث

الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها

تُجرى اليوم الثلاثاء قرعة الحج بمديريات أمن الوادي الجديد – الإسماعيلية – الغربية – بني سويف – الأقصر، ضمن جدول إجراء القرعة العلنية لحج العام الهجري 1447هـ/2026م، التي تنظمها وزارة الداخلية بجميع محافظات الجمهورية.

أجرت أمس الإثنين قرعة الحج في البحيرة وبورسعيد والدقهلية والمنيا وأسوان وجنوب سيناء، على أن يتم إعلان القرعة بشكل متتالي في باقي مديريات الأمن.

تم إجراء قرعة الحج السبت الماضي في مديريتي أمن الشرقية ومطروح، على أن يتم إعلان القرعة بشكل متتالي في باقي مديريات الأمن.

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1447هـ/2026م ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1/11/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 6/11/2025.

وذلك على النحو التالى:

- السبت الموافق 1/11/2025
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الشرقية - مطروح).

- الأحد الموافق 2/11/2025
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الإسكندرية –دمياط).

- الإثنين الموافق 3/11/2025
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان-  جنوب سيناء).

- الثلاثاء الموافق 4/11/2025
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية – بنى سويف - الأقصر).

- الأربعاء الموافق 5/11/2025
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الفيوم– المنوفية).

- الخميس الموافق 6/11/2025
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة – سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية).

