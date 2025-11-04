BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

في خطوة غير متوقعة، كشفت شركة BYD الصينية عن سيارتها الجديدة BYD Racco في اليابان، لتدخل رسميًا عالم سيارات الـ Kei اليابانية الشهيرة بحجمها الصغير واقتصاديتها العالية.

وتعد هذه السيارة أول طراز Kei في تاريخ BYD، ما يشير إلى توسع استراتيجي جديد للشركة في أحد أكثر الأسواق اليابانية تنافسية.

تصميم مستوحى من المنافسين اليابانيين

اعتمدت BYD Racco لغة تصميم عملية مستوحاة من طرازات مثل هوندا N-Box وسوزوكي ألتو، حيث تتميز بهيكل مدمج وقاعدة عجلات قصيرة تمنحها وضعية قيادة مرتفعة ومساحة داخلية ذكية.

جاءت الواجهة الأمامية بتفاصيل أنيقة وإضاءة LED كاملة، فيما يبرز طابعها الكهربائي النظيف من خلال تصميم مغلق للشبك الأمامي وشعار BYD البارز.

رغم صغر حجمها، من المتوقع أن تقدم السيارة مدى قيادة يصل إلى نحو 180 كيلومترًا (112 ميلًا) في الشحنة الواحدة، وهو رقم منافس في فئة السيارات الكهربائية المصغرة.

كما ستأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات قياسية سخية تشمل نظاما ترفيهيا حديثا، وشاشة وسطية كبيرة، ومساعدات قيادة متقدمة لمزيد من الأمان في الطرق الحضرية المزدحمة.

تسعى BYD من خلال Racco إلى كسر احتكار العلامات اليابانية لسوق الـ Kei، مثل دايهاتسو وسوزوكي وهوندا، عبر تقديم سعر تنافسي وجودة تصنيع عالية مدعومة بخبرة BYD الطويلة في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات.