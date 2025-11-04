BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
الأوقاف تطلق أكثر من 586 قافلة دعوية بالمدارس لتعزيز احترام الكبار
مصير الخبز السياحي بعد تحرك السولار.. الشعبة توضح
رئيس نادي الأسير الفلسطيني: قانون «إعدام الأسرى» الهدف منه تشريع جرائم الاحتلال
بالصور

عزة عاطف

في خطوة غير متوقعة، كشفت شركة BYD الصينية عن سيارتها الجديدة BYD Racco في اليابان، لتدخل رسميًا عالم سيارات الـ Kei اليابانية الشهيرة بحجمها الصغير واقتصاديتها العالية. 

وتعد هذه السيارة أول طراز Kei في تاريخ BYD، ما يشير إلى توسع استراتيجي جديد للشركة في أحد أكثر الأسواق اليابانية تنافسية.

تصميم مستوحى من المنافسين اليابانيين

اعتمدت BYD Racco لغة تصميم عملية مستوحاة من طرازات مثل هوندا N-Box وسوزوكي ألتو، حيث تتميز بهيكل مدمج وقاعدة عجلات قصيرة تمنحها وضعية قيادة مرتفعة ومساحة داخلية ذكية. 

جاءت الواجهة الأمامية بتفاصيل أنيقة وإضاءة LED كاملة، فيما يبرز طابعها الكهربائي النظيف من خلال تصميم مغلق للشبك الأمامي وشعار BYD البارز.

رغم صغر حجمها، من المتوقع أن تقدم السيارة مدى قيادة يصل إلى نحو 180 كيلومترًا (112 ميلًا) في الشحنة الواحدة، وهو رقم منافس في فئة السيارات الكهربائية المصغرة.

كما ستأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات قياسية سخية تشمل نظاما ترفيهيا حديثا، وشاشة وسطية كبيرة، ومساعدات قيادة متقدمة لمزيد من الأمان في الطرق الحضرية المزدحمة.

تسعى BYD من خلال Racco إلى كسر احتكار العلامات اليابانية لسوق الـ Kei، مثل دايهاتسو وسوزوكي وهوندا، عبر تقديم سعر تنافسي وجودة تصنيع عالية مدعومة بخبرة BYD الطويلة في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات.

