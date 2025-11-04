قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع

سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة
سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة
إسلام دياب

تقدمت سيدة بمحضر رسمي بقسم شرطة التجمع الخامس، ضد مسئولي إحدى المدارس الخاصة الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، تتهمهم فيها بالإهمال المتسبب في التعدي على ابنتها الطالبة المريضة بالصف الرابع الابتدائي.

أكدت أن مسئولي  المدرسة كانوا على علم مسبق بالحالة الصحية للطالبة منذ سنوات، وأن ابنتها تتلقى علاجًا مستمرًّا، إلا أنها كانت حريصة على الذهاب يوميًّا لاستكمال دراستها بشكل طبيعي رغم ظروفها المرضية.

وأضافت أنه رغم ذلك لم يحمها المسئولون بالمدرسة من تنمر زملائها عليها، بسبب قِصر قامتها وحالتها الصحية، وأن الأمر تصاعد مؤخرًا بعدما تعدى طالبان بالصف الخامس عليها بالضرب داخل الحرم المدرسي، دون تدخل من الإشراف أو المعلمين لفض المشاجرة.

وعقب انتهاء اليوم الدراسي لذات الواقعة، قامت ولية أمر تلميذة بذات المدرسة من المشاركين في الاعتداء علي ابنتها، قامت بطرحها أرضًا أمام المدرسة والاعتداء عليها بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابتها بجروح ونزيف.

واتهمت السيدة في المحضر مسئولي المدرسة بالتقاعس عن التدخل في الواقعة، أو تسليم تسجيلات الكاميرات التي توثق الحادث، مشيرة إلى أن الإدارة رفضت أيضًا الإفصاح عن هوية ولية الأمر المعتدية، مع قيام أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة.

قسم شرطة التجمع الخامس بلاغ رسمي تنمر طالبة قصر القامة

