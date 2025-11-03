قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
ديني

واجب شرعي.. أستاذ فقه بالأزهر: إكرام السياح في مصر دليل على الإيمان الصادق

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام
أحمد سعيد

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن إكرام السياح الذين يزورون مصر واجب شرعي وأخلاقي، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يعكس حقيقة الإيمان وجوهر الأخلاق الإسلامية التي دعا إليها النبي ﷺ.

وقال الدكتور هاني تمام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إننا نقول بكل ترحاب: «أهلًا وسهلًا بكل ضيوفنا الكرام من شتى البلاد في بلد الأمن والأمان… مصرنا الحبيبة»، موضحًا أن حسن استقبال السياح وإكرامهم صورة من صور التخلق بأخلاق الإسلام.

الدكتور هاني تمام: إكرام السياح وإظهار الوجه الحضاري لمصر يعكس قيمها الإنسانية

وأضاف الدكتور هاني تمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»، موضحًا أن الحديث عام يشمل كل ضيف، مسلمًا كان أو غير مسلم، ومن داخل البلد أو من خارجها، فالإكرام في الإسلام لا يقتصر على فئة دون أخرى.

وأشار أستاذ الفقه بجامعة الأزهر إلى أن إكرام السياح وإظهار الوجه الحضاري لمصر يعكس قيمها الإنسانية والدينية، كما أنه يُعد رسالة دعوية راقية تُعبّر عن سماحة الإسلام وجمال أخلاق المصريين.

وقال الدكتور هاني تمام «كما نحب أن نُكرم إذا كنا غرباء عن أوطاننا، يجب أن نكرم من وفد إلينا، فإكرام السائح صورة من صور الإيمان الحق».

الأزهر أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الدكتور هاني تمام إكرام السياح السياح

