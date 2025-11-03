واجب شرعي.. أستاذ فقه بالأزهر: إكرام السياح في مصر دليل على الإيمان الصادق

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن إكرام السياح الذين يزورون مصر واجب شرعي وأخلاقي، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يعكس حقيقة الإيمان وجوهر الأخلاق الإسلامية التي دعا إليها النبي ﷺ.

وقال الدكتور هاني تمام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إننا نقول بكل ترحاب: «أهلًا وسهلًا بكل ضيوفنا الكرام من شتى البلاد في بلد الأمن والأمان… مصرنا الحبيبة»، موضحًا أن حسن استقبال السياح وإكرامهم صورة من صور التخلق بأخلاق الإسلام.

وأضاف الدكتور هاني تمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»، موضحًا أن الحديث عام يشمل كل ضيف، مسلمًا كان أو غير مسلم، ومن داخل البلد أو من خارجها، فالإكرام في الإسلام لا يقتصر على فئة دون أخرى.

وأشار أستاذ الفقه بجامعة الأزهر إلى أن إكرام السياح وإظهار الوجه الحضاري لمصر يعكس قيمها الإنسانية والدينية، كما أنه يُعد رسالة دعوية راقية تُعبّر عن سماحة الإسلام وجمال أخلاق المصريين.

وقال الدكتور هاني تمام «كما نحب أن نُكرم إذا كنا غرباء عن أوطاننا، يجب أن نكرم من وفد إلينا، فإكرام السائح صورة من صور الإيمان الحق».