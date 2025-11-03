هل تأثم المرأة إذا أخفت راتبها عن الزوج؟.. عضو الأزهر للفتوى: الأصل هو المصارحة

أجابت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن تساؤل من سيدة تقول إنها تعمل وتُخفي راتبها الحقيقي عن زوجها، رغم أنها تُساهم بجزء من المال في مصاريف البيت، متسائلة: هل عليها ذنب بسبب إخفاء الراتب؟.

حكم إخفاء المرأة راتبها عن الزوج

وأوضحت عضو الأزهر للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن الأصل في الحياة الزوجية هو المصارحة وبناء الثقة، فكلما كانت العلاقة قائمة على الوضوح والمكاشفة، كانت أمتن وأقرب للاستقرار.

وأضافت عضو الأزهر للفتوى أن إخفاء الزوجة لراتبها قد يُحدث شعورًا بعدم الأمان أو فقدان الثقة لدى الزوج، خصوصًا إذا علم بالأمر لاحقًا، لذا فالأولى هو الوضوح والاتفاق منذ البداية.

وبيّنت عضو الأزهر للفتوى أن للزوجة ذمة مالية مستقلة أقرّتها الشريعة الإسلامية، ولها كامل الحق في إدارة مالها كما تشاء، ما دام زوجها لا يُجبرها على الإنفاق ولا يضيّق عليها.

وتابعت عضو الأزهر للفتوى أنه من الناحية المعنوية والأسرية، من الأفضل أن تسود المصارحة والمشورة بين الزوجين، لأن الحياة الزوجية ليست مجرد حقوق مادية، بل شراكة روحية وإنسانية تُبنى على الثقة المتبادلة.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن كثيرًا من الزوجات يُخفين جزءًا من رواتبهن بطبعٍ شخصي أو بدافع الاحتياط، لكن متى ما كان الزوج متفاهمًا ومتعاونًا، فلا داعي لمثل هذا الإخفاء، فـالاستقرار الأسري يبدأ من الصراحة، لا من الأسرار.