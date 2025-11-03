قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

رئيس جامعة الأزهر للطلاب الوافدين: كل علمٍ يوصل إلى معرفة الله وخشيته محمود في الإسلام

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

أكَّد فضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن جامعة الأزهر تمد ذراعيها لأبنائها الوافدين، وتفتح لهم أبوابها لتستقبل جيلًا جديدًا من طلاب العلم الذين نهلوا من معين الأزهر الشريف وتربوا على رسالته الوسطية، داعيًا الله أن يبارك فيهم وفي علومهم، وأن يوفقهم ليكونوا حملة الأمانة ومشاعل النور التي يضيء بها الأزهر العالم كله.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر، خلال حفل تكريم الطلاب الوافدين المتفوقين بمراحل التعليم قبل الجامعي بالأزهر، عن سعادته الكبيرة بلقاء طلاب العلم، مشيرًا إلى أن من يضع قدميه على طريق العلم فقد اختار بابًا شريفًا وغاية سامية، لأن العلم هو الرسالة السامية التي بها تُبنى الأمم وتُصان الأمانات، مؤكدًا أن قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يعبِّر عن شرف العلم ومكانته في الإسلام دون أن يحدّه بنوع أو مجال، لأن كل علمٍ يوصل إلى معرفة الله وخشيته هو علمٌ محمود في الإسلام، سواء أكان في علوم الدين أو كان في علوم الكون والطبيعة.

وأضاف أن القرآن الكريم أشار إلى شمول المعرفة وتنوع مجالاتها، فقال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾، إشارة إلى علماء النبات، وقوله: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾، إشارة إلى علماء الجيولوجيا، وقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾، إشارة إلى علماء الحيوان والإنسان، ثم ختمها بقوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾، ليؤكد أن العلم طريق إلى الخشية، وأن الخشية ثمرة العلم.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بالدعاء للطلاب بالتوفيق والسداد، وأن يجعل الله قابل أيامهم خيرًا من ماضيها، وأن يوفقهم ليكونوا نماذج مضيئة تمثل الأزهر الشريف في أوطانهم، وتنشر رسالته القائمة على العلم والوسطية والرحمة والسلام.

وشهد مركز الأزهر للمؤتمرات اليوم احتفالية كبرى لتكريم الطلاب الوافدين المتفوقين في مراحل التعليم قبل الجامعي، بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف وقياداته، وتضمنت فقرات قرآنية وإنشادية وكلمات بعدة لغات عبّر فيها الطلاب عن تقديرهم للأزهر الشريف ودوره في رعايتهم علميًّا وتربويًّا، واختُتمت بتوزيع شهادات التقدير على المكرَّمين تقديرًا لتفوقهم، مع خالص الدعوات لهم بدوام النجاح والتميز.

جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر مركز الأزهر للمؤتمرات الطلاب الوافدين سلامة داود

