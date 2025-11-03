قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

تشهد أسعار البيض بالأسواق انخفاضا ملحوظا فتتراوح سعر الكرتونة حاليا من 135 ل 140 جنيهًا،  مع التوقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة نتيجة دخول دورات جديدة وبالتالى زيادة المعروض .
 

أسعار البيض اليوم 

ووتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 130 جملة لتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 

أسباب انخفاض أسعار البيض 

ومن جانبه  ، كشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسباب انخفاض أسعار البيض خلال الأيام القليلة الماضية حيث تتراوح الكرتونة حاليا بالأسواق من 135 ل 140 جنيهًا بعدما كانت تتراوح منذ أسابيع قليلة من 160 ل 165 جنيهًا،  قائلا :" انتاج الدورات الجديدة الذى ظهر  مؤخرا أدى إلي زيادة المعروض أمام المواطنين وبالتالى انخفضت أسعاره" .

وتوقع "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، انخفاض قادم فى أسعار كرتونة البيض ليقل سعرها إلي أقل من 100 جنيهًا،  حيث من المنتظر دخول إنتاج كبير من دورات جديدة إلي الأسواق .

وطالب "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" بضرورة دعم مربي الدواجن ومنتجي البيض للحفاظ على تلك الصناعة والتى استطاعنا فيها تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها ، كما يتم تصديرهم إلي الخارج .

وأشار إلي أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين وبالتالى تخضع لسياسة العرض والطلب بالأسواق والبورصة، موضحًا أن  الزيادة في أسعار المحروقات سترفع التكلفة، ولكن هناك فرق بين التكلفة وسعر البيع، خصوصًا وأننا نتعامل مع منتجات خاضعة للعرض والطلب، مثل الدواجن الحية والبيض الطازج
 

وكشف "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" عن أهم الحلول لمواجهة انخفاض الأسعار وهو فتح أسواق جديدة أمام تصدير الدواجن ، مع منع الاستيراد للدواجن خاصة وأننا لدينا اكتفاء ذاتي منها ، فضلا عن التفعيل الجزئي لعدم تداول الدواجن الحية ، وبالتالى ضخ الدواجن المبردة فى أيام كثيرة الاستهلاك مثل شهر رمضان .

انخفاض أسعار الدواجن 

كما طالب بضرورة زيادة الانتاجية والاتاحية أمام المواطنين للحفاظ على التوازن بالأسواق .

وأشار إلي أن أسعار الكتاكيت انخفضت أكثر من80% من سعرها  ، فكان سعر الكتكوت 55 جنيهًا،  أما الآن يصل سعر الكتكوت إلي 12 جنيه

البيض أسعار البيض أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض البيض الأحمر البيض البلدي

