التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، ينص على طرح وتدريس مادة اللغة الهيروغليفية لغة أجدادنا القدماء المصريين في الصف الأول و الثاني و الثالث الثانوي ، على أن يكون مجموعها في الصف الثالث الثانوي حوالي 120 درجة.

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة هذه الانباء المتداولة

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم تصدر أي قرارات رسمية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تدريس مادة اللغة (الهيروغليفية) لغة أجدادنا القدماء المصريين في الصف الأول و الثاني و الثالث الثانوي ، على أن يكون مجموعها في الصف الثالث الثانوي حوالي 120 درجة مئوية ، مشددا على أن كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا

وناشد المصدر الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والاخبار المغلوطة التي يتم تداولها على السوشيال ميديا ، مؤكدا أن جميع قرارات وزير التربية والتعليم يتم اعلانها اولا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم و يتم نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك

وعلى جانب آخر كانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيس بوك ، عن إطلاق منصة رحلة لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية إلى المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية

تفاصيل منصة رحلة