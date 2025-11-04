التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، ينص على طرح وتدريس مادة اللغة الهيروغليفية لغة أجدادنا القدماء المصريين في الصف الأول و الثاني و الثالث الثانوي ، على أن يكون مجموعها في الصف الثالث الثانوي حوالي 120 درجة.
من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة هذه الانباء المتداولة
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم تصدر أي قرارات رسمية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تدريس مادة اللغة (الهيروغليفية) لغة أجدادنا القدماء المصريين في الصف الأول و الثاني و الثالث الثانوي ، على أن يكون مجموعها في الصف الثالث الثانوي حوالي 120 درجة مئوية ، مشددا على أن كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا
وناشد المصدر الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والاخبار المغلوطة التي يتم تداولها على السوشيال ميديا ، مؤكدا أن جميع قرارات وزير التربية والتعليم يتم اعلانها اولا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم و يتم نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك
وعلى جانب آخر كانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيس بوك ، عن إطلاق منصة رحلة لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية إلى المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية
تفاصيل منصة رحلة
- إطلاق منصة رحلة يأتي في إطار الحرص على توظيف التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في منظومة العمل السياحي والأثري، بما يسهم في تحسين التجربة التعليمية والسياحية، وتمكين تلاميذ المدارس الحكومية من زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بسهولة ومن خلال آلية منظمة وآمنة.
- منصة رحلة تسهم في تسهيل إجراءات حجز الرحلات المدرسية إلكترونيًا، والحد من التزاحم والتكدس وضمان سلامة الطلاب، إلى جانب تعزيز ارتباطهم بالحضارة المصرية وترسيخ قيم الوعي الأثري والسياحي في نفوسهم منذ الصغر.
- منصة رحلة تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال تكامل قواعد البيانات بين الوزارتين، بما يضمن دقة وسهولة إجراءات الحجز والتحقق من هوية منسقي المدارس إلكترونيًا.
- منصة رحلة تتيح لمنسقي المدارس تنفيذ عمليات الحجز الإلكتروني للرحلات المدرسية إلى 112 موقعًا أثريًا ومتحفًا على مستوى الجمهورية، من بينها: أهرامات الجيزة، المتحف المصري الكبير، المتحف المصري بالتحرير، المتحف القومي للحضارة المصرية، قلعة صلاح الدين الأيوبي، وادي الملوك، معبد الكرنك، معبد الدير البحري، المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وغيرها من المواقع الأثرية والمتاحف.
- النظام الإلكتروني لـ منصة رحلة يعتمد على توزيع المواعيد وعدد الزائرين المسموح به في كل موقع لتجنب التكدس، وتحقيق تجربة تعليمية وثقافية وسياحية مثالية لجميع الطلاب المشاركين