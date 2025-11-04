سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية

أصدر وزير الخارجية والمغتربين السوريين أسعد حسن الشيباني قرارا رسميا يقضي بإعادة الدبلوماسيين الذين انشقوا عن النظام السابق إلى ملاك الوزارة واستئناف مهامهم.

ووفق وزارة الخارجية السورية، جاء توقيع القرار خلال لقاء جمع الوزير الشيباني مع الدبلوماسيين المنشقين في مبنى الوزارة بدمشق، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها تمهيدية لمرحلة بناء سوريا الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لمبادرة أعلنت عنها الوزارة في 22 أبريل الماضي، والتي تهدف إلى جمع وتحديث بيانات الدبلوماسيين الذين انشقوا خلال الثورة السورية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من المبادرة هو تمكين الدبلوماسيين من استئناف دورهم في خدمة الدولة والمجتمع، بما يدعم إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية واستعادة الكفاءات الوطنية.