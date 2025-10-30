أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر

انتقد الإعلامي أحمد موسى، تصريحات الرئيس السوري، أحمد الشرع، التي أكد فيها أن الإمارات والسعودية و تركيا و قطر دول متطورة، على عكس مصر.

وكان أحمد الشرع قد قال: سوريا لديها علاقة مثالية بالسعودية وتركيا وقطر والإمارات، وهذه دول ناجحة وتعمل بجهد مضاعف وسرعة فائقة مواكبة للتطور مع احترامي لمصر.



فيما رد الإعلامي أحمد موسي عبر موقع إكس: لم أغضب من كلام رئيس النظام السوري عن بلدي مصر... نحن نفرح ونسعد بتطور السعودية والإمارات وكل الدول العربية ونتمنى الخير للجميع بما فيهم سوريا الشقيقة، لكن لا أعرف لماذا حشر اسم مصر أصلاً؟".

وأضاف: “لو كانت مصر غير متطوره أو غير ناجحة ما استمر فيها الملايين من السوريين بالمناسبة تحتاج سوريا 30 عاما من اليوم لتنفذ ربع التطور الذي حدث في مصر”.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الشرع كلمة في المؤتمر المنعقد في العاصمة الرياض، كما سيجتمع مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

ويرافق الرئيس الشرع وفد سوري رفيع المستوى يضم وزراء وكبار المسؤولين والخبراء الوطنيين، حيث سيجري الوفد لقاءات مع كبار المستثمرين العالميين والشركات الرائدة "لبناء مسارات استثمارية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة".