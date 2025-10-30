قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
أخبار التوك شو| أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي.. السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية

محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.
 

أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي
أعرب الإعلامي أحمد موسى عن فخره بالحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه سيكون أكبر احتفال في تاريخ مصر الحديث منذ افتتاح قناة السويس قبل 157 عامًا.

بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
استعرض الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئات المستشفيات والمعاهد التعليمية وشركة ميديافا الطبية لتطوير التركيبات الدوائية، وذلك بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ووزير الصحة.

السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية
قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إنه زار مستشفى العريش العام والتقى سيدة فلسطينية مصابة، وأذهلته الشجاعة والأمل اللذين تتحلى بهما رغم المأساة التي تمر بها، مشيرًا إلى أنها تحدثت عن المستقبل بإصرار على تجاوز المحنة.

ماذا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. انتعاشة كبرى لقطاع السياحة.. فيديو
أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المتحف المصري يعتبر حدثًا تاريخيًا بالنسبة للمصريين، وبالنسبة للعالم يعتبر مقرًا ثقافيًا عالميًا، موضحًا أن زيارة المتحف والأهرامات تحتاج أسبوعًا.

المالية: المسلة المعلقة وتمثال رمسيس ومراكب الشمس أبرز رموز العملة التذكارية لافتتاح المتحف الكبير
قال الدكتور شريف حازم منصور مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، إنّ تصميم العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير استلهم رموزًا ومعالم مميزة من مقتنيات المتحف، بهدف تقديم عمل فني متكامل يجمع بين القيمة الجمالية والتاريخية.

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير يرتبط بصريًا بأهرامات الجيزة في مشهد مهيب
قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إنّ المتحف المصري الكبير تم تصميمه بعناية ليرتبط بصريًا بأهرامات الجيزة، في مشهد يجمع بين العجيبة القديمة والعجيبة الحديثة، على حد وصفه، معتبرًا أن هذا التناغم البصري يجعل من زيارة المتحف تجربة فريدة لا تنسى.

الطفلة ريتاج الفلسطينية: أحمل معي مفتاح الدار لأعود إليها بعد تحرير أراضينا
أكدت الطفلة ريتاج جحا الفلسطينية، التي احتضنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام"، أنها تأمل أن تصبح طبيبة أسنان عندما تكبر.

محافظة القاهرة: غلق فوري لمحال بيع وتأجير السكوتر الكهربائي لحماية الأطفال والمواطنين
أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أن قرار الغلق الفوري الصادر بحق المحال التي تبيع أو تؤجر السكوتر الكهربائي جاء بعد تلقي المحافظة شكاوى متعددة عبر منظومة الشكاوى الحكومية بشأن الانتشار المتزايد لاستخدام تلك المركبات بشكل عشوائي، خاصة من قبل الأطفال، مما يشكل خطورة كبيرة على سلامتهم وسلامة المارة.


الصحة العالمية: مقتل أكثر من 460 شخصا في أحد مستشفيات الفاشر السودانية
طالبت منظمة الصحة العالمية، بوقف إطلاق النار في السودان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الأمم المتحدة: حصيلة الضربات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة مروعة
أكدت الأمم المتحدة، أن حصيلة الضربات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة مروعة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


 

أحمد موسى النائب محمد أبو العينين وزير الصحة زاهي حواس المتحف المصري الكبير

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ماجد المصري

ماجد المصري يعلن مشاركته في موسم رمضان 2026 بهذا المسلسل

مهرجان الأفلام الوثائقية

بحضور السفير الروسي.. الأوبرا المصرية تستقبل ملتقى RT Doc الوثائقي تحت شعار زمن الأبطال

نجوى فؤاد

بعد تدهور حالتها الصحية.. نجوى فؤاد تستعد لجراحة خطيرة بالعمود الفقري

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

