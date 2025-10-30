أخبار التوك شو| أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي.. السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن فخره بالحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه سيكون أكبر احتفال في تاريخ مصر الحديث منذ افتتاح قناة السويس قبل 157 عامًا.

بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية

استعرض الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئات المستشفيات والمعاهد التعليمية وشركة ميديافا الطبية لتطوير التركيبات الدوائية، وذلك بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ووزير الصحة.

السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية

قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إنه زار مستشفى العريش العام والتقى سيدة فلسطينية مصابة، وأذهلته الشجاعة والأمل اللذين تتحلى بهما رغم المأساة التي تمر بها، مشيرًا إلى أنها تحدثت عن المستقبل بإصرار على تجاوز المحنة.

ماذا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. انتعاشة كبرى لقطاع السياحة.. فيديو

أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المتحف المصري يعتبر حدثًا تاريخيًا بالنسبة للمصريين، وبالنسبة للعالم يعتبر مقرًا ثقافيًا عالميًا، موضحًا أن زيارة المتحف والأهرامات تحتاج أسبوعًا.

المالية: المسلة المعلقة وتمثال رمسيس ومراكب الشمس أبرز رموز العملة التذكارية لافتتاح المتحف الكبير

قال الدكتور شريف حازم منصور مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، إنّ تصميم العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير استلهم رموزًا ومعالم مميزة من مقتنيات المتحف، بهدف تقديم عمل فني متكامل يجمع بين القيمة الجمالية والتاريخية.

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير يرتبط بصريًا بأهرامات الجيزة في مشهد مهيب

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إنّ المتحف المصري الكبير تم تصميمه بعناية ليرتبط بصريًا بأهرامات الجيزة، في مشهد يجمع بين العجيبة القديمة والعجيبة الحديثة، على حد وصفه، معتبرًا أن هذا التناغم البصري يجعل من زيارة المتحف تجربة فريدة لا تنسى.

الطفلة ريتاج الفلسطينية: أحمل معي مفتاح الدار لأعود إليها بعد تحرير أراضينا

أكدت الطفلة ريتاج جحا الفلسطينية، التي احتضنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام"، أنها تأمل أن تصبح طبيبة أسنان عندما تكبر.

محافظة القاهرة: غلق فوري لمحال بيع وتأجير السكوتر الكهربائي لحماية الأطفال والمواطنين

أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أن قرار الغلق الفوري الصادر بحق المحال التي تبيع أو تؤجر السكوتر الكهربائي جاء بعد تلقي المحافظة شكاوى متعددة عبر منظومة الشكاوى الحكومية بشأن الانتشار المتزايد لاستخدام تلك المركبات بشكل عشوائي، خاصة من قبل الأطفال، مما يشكل خطورة كبيرة على سلامتهم وسلامة المارة.



الصحة العالمية: مقتل أكثر من 460 شخصا في أحد مستشفيات الفاشر السودانية

طالبت منظمة الصحة العالمية، بوقف إطلاق النار في السودان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الأمم المتحدة: حصيلة الضربات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة مروعة

أكدت الأمم المتحدة، أن حصيلة الضربات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة مروعة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



