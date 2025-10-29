الطفلة ريتاج الفلسطينية: أحمل معي مفتاح الدار لأعود إليها بعد تحرير أراضينا

أكدت الطفلة ريتاج جحا الفلسطينية، التي احتضنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام"، أنها تأمل أن تصبح طبيبة أسنان عندما تكبر.

وقالت ريتاج، في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "أحمل معي مفتاح الدار بصفة مستمرة؛ كي أعود إلى داري بعد تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت ريتاج: "إحنا هنرجع على بلادنا وشوارعنا بعد تحرير فلسطين، وأنا بحب أرضي فلسطين".

وأكملت ريتاج: "خلال فترة الحرب لم نذهب إلى المدارس بسبب العدوان الإسرائيلي"، مضيفة: "بقول للعالم كله محدش ينسى أهل فلسطين".