الفلسطينية ريتاج: قدمت هدية للرئيس السيسي عبارة عن وردة وقلب وقلتله شكرا إنك وقفت الحرب

أعربت الطفلة ريتاج الفلسطينية التي احتضنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام"، عن سعادتها وفرحتها الغامرة باستجابة الرئيس السيسي لطلبها بأن تراه.

وقالت ريتاج في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" قابلت الرئيس السيسي وكان يوم سعيد جدا وكنت سعيدة للغاية ".



وتابعت ريتاج :" كنت فرحانة جدا بالرئيس السيسي وقدمت هدية للرئيس السيسي عبارة عن وردة وقلب وقلت له بحبك يا عمو السيسي بشكرك إنك وقفت الحرب ".

واكملت ريتاج :" يوم احتفالية وطن السلام كان حلو كتير "، مضيفا:" عندما بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة كان عمري 8 سنوات ".