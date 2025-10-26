الطفلة ريتاج التي جلست بجوار الرئيس السيسي: أتمنى الاستمرار في مصر.. وإنهاء الحرب على أهلي في فلسطين

أكدت ريتاج طفلة فقدت اسرتها بالكامل في فلسطين، وجلست بجانب الرئيس السيسي في احتفالية مصر وطن السلام، أنها تتمنى الإستمرار في مصر، مشيرة إلى أنه في الوقت ذاته من الضروري أن يتم إنهاء معاناة أهلي في فلسطين.

وقالت ريتاج، خلال تصريحات لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنها تشعر بالأمان والاطمئنان بأرض أم الدنيا" مؤكدة أن حلمها الأكبر هو العودة إلى وطنها غزة والذهاب إلى منزلها الذي فقدته خلال الحرب.

وتابعت الطفلة ريتاج، والتي فقدت اسرتها بالكامل في فلسطين، وجلست بجانب الرئيس السيسي في احتفالية مصر وطن السلام، أنه أحلم ببناء قبر لأبي وأمي وإخوتي فور العودة إلى وطننا، فهم حتى الآن تحت الأنقاض ولم يدفنوا بعد".