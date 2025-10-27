قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحلى يوم في حياتي.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تروي كواليس لقاء الرئيس السيسي| فيديو

الطفلة ريتاج
الطفلة ريتاج
عبد الخالق صلاح

أعربت الطفلة ريتاج الفلسطينية التي احتضنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام"، عن سعادتها وفرحتها الغامرة باستجابة الرئيس السيسي لطلبها بأن تراه وتسلم عليه وتجلس إلى جواره.

وقالت الطفلة ريتاج خلال مداخلة عبر زووم مع آية شعيب ، ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن عمتها كانت بجانبها خلال الاحتفالية، موضحة أنها تعيش في مصر مع عمتها فقط، قائلة: "عمتي بس معي، ربنا يخليها لي".

وعن الزي الذي ارتدته يوم الاحتفالية، أوضحت ريتاج أنه "زي فلسطيني"، مضيفة: "الطاقية كانت معي من يوم ما كنت في غزة ده جبتها هنا على مصر ولسه معي، ويعتبر دا الزي الرسمي للفلسطيينيات، وعمتي اللي جابته  لي".

وعن شعورها بعد مقابلة الرئيس السيسي، قالت ريتاج: "تأثرت بالحدث قوي بصراحة، كان يوم أحلى يوم في حياتي، سلمت عليه، كان يوم عن جد حلو بيجنن".

وكشفت ريتاج عن أحلامها وهواياتها، قائلة: "احب اطلع طبيبة أو رسامة وبحب العرايس وبحب الألعاب ونفسي اروح مدرسة علشان أتعلم مش مركز، ونفسي يكون عندي سكوتر".

وأضافت: "بحب الرسم أكتر شي، بحب كل الألوان، بحب ألوان المياه"، موضحة أنها تحب رسم البيوت، لكنها تواجه صعوبة في رسم الأشياء التي لها أبعاد مثل "الكنبة والكباية عشان بيبقى لها أبعاد".

وكشفت ريتاج عن هدية قدمتها للرئيس السيسي، قائلة: "رسمت له قلب، نصف القلب مصر ونصف القلب فلسطين"، مؤكدة أن الرسم استغرق منها ساعة واحدة فقط، مدون عليها: "أنا ريتاج بنت فلسطين بحبك يا عمو السيسي بشكرك لانك وقفت الحرب في غزة"، معبرة عن محبتها لمصر وفلسطين.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصلاة

لماذا قال النبي التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟.. أستاذ بـ الأزهر يجيب

البحوث الإسلامية يناقش تطوير استراتيجية الإيفاد الخارجي

البحوث الإسلامية يناقش تطوير استراتيجية الإيفاد الخارجي وتعزيز الدور الدعوي للأزهر

فضل الأذكار

هل يشترط الطهارة عند ترديد الأذكار وما ثوابها حال عدم الوضوء

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

