الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا.. فيديو وصور

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 23 سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية.

والسفراء الـ 23 هم:

- ريتا فيكتوريا هيرنتشار .. سفيرة المجر.

- إيواى فوميو … سفير اليابان.

- عامر شوكت … سفير جمهورية باكستان الإسلامية.

- ماكينتو سيباستياو لوبيز ... سفير جمهورية أنجولا.

- منير سيسى ... سفير جمهورية غينيا.

- لويز اليزابيت سيرل ... سفيرة نيوزيلندا.

- ميهاو موركوتشينسكى .. سفير جمهورية بولندا.

- سوريش كيه ريدى ...سفير جمهورية الهند.

- لارس بو موللر ... سفير مملكة الدنمارك.

- لوس ايلينا مارتينيز كاساب ... سفيرة جمهورية كولومبيا.

- يفغينى سوبوليفسكى ... سفير جمهورية بيلاروس.

- مارك ادوارد برايسون - ريتشاردسون ... سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

- أريك بيرجير هوسم ... سفير مملكة النرويج.

- نجوين نام دوونج… سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية.

- ايدن انتوني أوهارا... سفير ايرلندا.

- نيكولوز ابخازافا... سفير جورجيا.

- حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي … سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

- سيرخيو رومان كارانثا فورستر… سفير مملكة إسبانيا.

- أجوستينو باليزى… سفير الجمهورية الإيطالية.

- هنرى ب. فانبوله… سفير جمهورية ليبيريا.

- كريستيان مولر ... سفير دوقية لوكسمبورج (مقيم في لوكسمبورج).

- تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا ... سفيرة جمهورية نيكارجوا (مقيمة في تركيا).

- دانييلا روتوندارو… سفيرة جمهورية سان مارينو (مقيمة في روما).