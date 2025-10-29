الطفلة ريتاج الفلسطينية عن مأساة غزة: قعدت يومين تحت الأنقاض

أكدت الطفلة ريتاج جحا الفلسطينية التي احتضنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام"، أنه عندما بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة كان عمرها 8 سنوات .



وقالت ريتاج في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" قعدت يومين تحت الأنقاض في غزة بسبب قصف الاحتلال للمنزل المتواجدين فيه ".



وتابعت ريتاج :" الناس طلعوني من تحت الأنقاض وروحت على مستشفى المعمداني "، مضيفة:" أثناء القصف الإسرائيلي لمنزلنا كنا 6 أشخاص وكنا قاعدين بنفطر ".



وأكملت ريتاج :" عملت 3 عمليات في رجلي في غزة وعندما اتيت إلى مصر استكملت رحلة العلاج "، مضيفة:" شفت أختي اللي عمرها عامين بتنحرق واستشهدت في غزة ".