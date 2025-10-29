المالية: المسلة المعلقة وتمثال رمسيس ومراكب الشمس أبرز رموز العملة التذكارية لافتتاح المتحف الكبير

قال الدكتور شريف حازم منصور مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، إنّ تصميم العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير استلهم رموزًا ومعالم مميزة من مقتنيات المتحف، بهدف تقديم عمل فني متكامل يجمع بين القيمة الجمالية والتاريخية.

تمثال رمسيس الثاني

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ أبرز الرموز التي ستُجسد على هذه العملات هي المسلة المعلقة، وتمثال رمسيس الثاني في البهو الرئيسي للمتحف، ومراكب الشمس، إضافة إلى بعض العناصر المعمارية الفريدة مثل المدخل الهرمي للمبنى.

التاريخ الأثري للرمز

وأشار حازم إلى أن كل عملة من هذه العملات مزودة بشهادة مميزة غير قابلة للتكرار، تحمل رقمًا خاصًا بها، وتوضح في جزء منها التاريخ الأثري للرمز المصور عليها، وفي الجزء الآخر المواصفات الفنية للعملة من حيث القطر والوزن والسبيكة المستخدمة في صناعتها.

رفع الوعي الثقافي لدى المقتنين

وأكد أن هذا النظام المتكامل يهدف إلى رفع الوعي الثقافي لدى المقتنين، وربط كل قطعة فنية بتاريخها الحقيقي، ليصبح اقتناء العملة تجربة معرفية إلى جانب قيمتها الجمالية والفنية.

