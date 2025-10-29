المالية: 6 فئات من العملات التذكارية لتخليد افتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور شريف حازم منصور مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، إنّ افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا عالميًا ضخمًا ينتظره ليس المصريون وحدهم، بل العالم بأسره، نظرًا لضخامة المشروع من حيث المساحة وعدد وندرة المعروضات التي يضمها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المتحف سيعرض للمرة الأولى مجموعة توت عنخ آمون الكاملة، التي تضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية في مكان واحد، مشيرًا، إلى أن هذا الأمر يمثل نقلة غير مسبوقة في عرض الحضارة المصرية القديمة أمام العالم.

تخليد هذا الحدث التاريخي

وأشار إلى أن وزارة المالية قررت إصدار 6 فئات من العملات التذكارية غير المتداولة، هي جنيه وخمسة وعشرة وخمسة وعشرون وخمسون ومائة جنيه، لتخليد هذا الحدث التاريخي الكبير، مؤكدًا أن كل فئة من هذه العملات ستحمل رمزًا مميزًا من مقتنيات المتحف.

وواصل أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما قامت به الوزارة في مناسبات وطنية كبرى، مثل افتتاح قناة السويس الجديدة، بهدف توثيق الأحداث التاريخية المهمة في شكل فني خالد يعبر عن هوية مصر وحضارتها.

