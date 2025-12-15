قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
توك شو

مصطفى كامل تجاوز الحدود المخصصة لعلاجه؟.. عاطف إمام: المتحدث الرسمي للنقابة قال كلام مش مظبوط

محمود محسن

أكد الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن نقيب المهن الموسيقية تجاوز الحد المقرر للعلاج، حيث بلغت التحاليل 8335 جنيها والعمليات 13551 جنيها، فيما كانت المبالغ المستحقة للسنة السابقة 15850 جنيها.

وقال عاطف إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الحد الأقصى المسموح به للشخص والعائلي هو 4500 جنيه، مؤكدا أن التجاوز في بعض الحالات كان أكبر.

وتابع أنه عمل على تقديم مستندات رسمية تثبت صحة حسابات نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم النقابة حول تجاوزات مالية غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة.

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

تحذيرات عاجلة في الرياض:ر أمطار غزيرة تقترب والجهات المختصة ترفع حالة التأهب القصوى

قطر تطلق تحذيرات قصوى: سوء الأحوال الجوية قد يتطور إلى أمطار رعدية مع تدني ملحوظ في الرؤية

قطر.. الأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

