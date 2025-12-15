مصطفى كامل تجاوز الحدود المخصصة لعلاجه؟.. عاطف إمام: المتحدث الرسمي للنقابة قال كلام مش مظبوط

أكد الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن نقيب المهن الموسيقية تجاوز الحد المقرر للعلاج، حيث بلغت التحاليل 8335 جنيها والعمليات 13551 جنيها، فيما كانت المبالغ المستحقة للسنة السابقة 15850 جنيها.

وقال عاطف إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الحد الأقصى المسموح به للشخص والعائلي هو 4500 جنيه، مؤكدا أن التجاوز في بعض الحالات كان أكبر.

وتابع أنه عمل على تقديم مستندات رسمية تثبت صحة حسابات نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم النقابة حول تجاوزات مالية غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة.