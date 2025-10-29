الصحة العالمية: مقتل أكثر من 460 شخصا في أحد مستشفيات الفاشر السودانية

طالبت منظمة الصحة العالمية، بوقف إطلاق النار في السودان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأكدت منظمة الصحة العالمية، مقتل أكثر من 460 شخصا في أحد المستشفيات في مدينة الفاشر السودانية.

وفي وقت سابق، دعا الهادي إدريس رئيس حكومة إقليم دارفور في السودان المنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل بالفاشر والمناطق المجاورة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية الناجمة عن استمرار القتال.



وقال الهادي إدريس في بيان: "إيمانا من حكومة إقليم دارفور بواجبها الوطني والإنساني في حماية أرواح المواطنين وصون كرامتهم، ومتابعة للتطورات الميدانية بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تؤكد حكومة الإقليم التزامها الكامل بحماية المدنيين وضمان أمنهم وسلامتهم".

