أخبار العالم

الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان

عبد الحكيم الواعر ممثل الفاو لمنطقة الشرق الأدنى
الديب أبوعلي

أكد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن المنظمة تعمل على تفادي تفشي المجاعة داخل السودان في ظل الحرب الدائرة هناك منذ عامين.

 وأوضح أن هذا التحرك يتم عبر عدد من الإجراءات، التي من بينها توزيع البذور ومدخلات الزراعة على أكثر من مليون مزارع في كل المحافظات السودانية، إضافة إلى التواصل المباشر والمستمر مع كل المزارعين لمدهم بما يحتاجونه وتأكيد إنتاج الغذاء محليا في ظل صعوبة وصول المساعدات من الخارج.

وأضاف الواعر - خلال تصريحات لـ “صدى البلد” - على هامش مشاركته في أعمال ورشة العمل الإقليمية التي نظمها البرلمان العربي بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة حول دعم الدول العربية في “سن تشريعات خاصة بقضية الحد من فقد وهدر الأغذية”، أن المنظمة تقوم كذلك بحملات خاصة لتطعيم الثروة الحيوانية في السودان ضد الأمراض الحيوانية والحيوانية المشتركة، وكذا دعم الثروة الحيوانية بالأعلاف والمكملات الغذائية الضرورية، مشددا على أن ذلك يحدث في ظل الحرب الدائرة وبدون توقف وهذا الذي أنقذ السودان من المجاعة.

وحول انتشار المجاعة في الفاشر غربي السودان جراء النزاع القائم في المدينة، أوضح أن بعض المناطق التي تعد بؤر نزاع ساخنة تواجه فرق المنظمة العاملة على الأرض صعوبة في القيام بدورها بإيصال الإمدادات، مؤكدا أنهم يعملون من خلال منظومة الأمم المتحدة والتعاون مع السلطات المحلية للتمكن من الوصول إلى المزارعين ومربي الحيوانات في الفاشر ودارفور.

وأكد الواعر أنهم لم يتمكنوا خلال العام الماضي من الوصول إلى الفاشر ودارفور نتيجة الفيضانات والنزاع المسلح، لكن فرق المنظمة تمكنت من تخزين كميات من البذور داخل المدينتين وتم توزيعها على المزارعين هذا الموسم، مشددا على أن عملية الوصول إلى المزارعين داخل هاتين المنطقتين صعبة جدا.

وأشار ممثل "الفاو" إلى أن المنطقة العربية تعيش أزمة كبيرة وتحديات جمة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد، وذلك بسبب زيادة عدد السكان، وقلة الأراضي الزراعية، وندرة المياه، وزيادة الطلب على الغذاء، إضافة إلى أن الإمدادات الغذائية متأثرة بالحرب في البحر الأحمر والبحر الأسود وغيرها، وهذا ما يؤكد وجود تهديدات كبيرة ومتواصلة.

واختتم الواعر تصريحاته بالتشديد على أن ما سبق يتطلب من دول المنطقة وضع استراتيجيات فاعلة وعاجلة جدا لزيادة الإنتاج، والتقليل من الهادر والفاقد، والتقليل من الاستهلاك، وهذا ما يساعد على تحقيق اكتفاء ذاتي من الإنتاج، مؤكدا أن الأمر هذا لا يمكن تحقيقه على مستوى الدول فرادى ولكن على المستوى الإقليمي ككل. 

السودان الفاو الفاشر دارفور البرلمان العربي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية عبد الحكيم الواعر تفشي المجاعة في الفاشر

