المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة

قال الدكتور محمد رفعت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، إن نحو 33 ألف نازح غادروا مدينة الفاشر خلال الـ72 ساعة الماضية فقط، معظمهم توجهوا إلى القرى المجاورة.

وأوضح أن المنظمة تتوقع أن يصل عدد النازحين في الفاشر إلى 260 ألف شخص خلال الفترة المقبلة.

أوضاع مأساوية للمدنيين

وأضاف رفعت في مداخلة على "القاهرة الإخبارية" أن النازحين يعانون من نقص الغذاء، حيث لم يأكل بعضهم منذ يومين. كما أكد وجود اعتداءات جنسية ممنهجة وتصفية للرجال دون أي محاكمات، مشيرًا إلى أن ما ينشر على مواقع التواصل يعكس الهجوم الممنهج على المدنيين ويجب أن يتوقف فورًا.

هجمات على معسكرات النازحين

وأشار رفعت إلى الهجوم على معسكر زمزم منذ نحو شهرين، والذي يضم حوالي 400 ألف نازح بالإضافة إلى الأطقم الطبية والمنظمات الدولية، حيث أسفر أحد الهجمات عن مقتل أكثر من 11 شخصًا من طواقم طبية في منظمة دولية واحدة.