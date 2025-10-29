مصطفى الفقي: مصر لن تتدخل عسكريًا في السودان إلا لحماية أمنها القومي | فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بارك استقلال السودان لأنه لم يكن أمامه خيار آخر، مشيرًا إلى أن مصر أهملت السودان على مدار سنوات طويلة، وهو ما يتطلب اليوم إعادة النظر وزيادة الاهتمام بالعلاقات المصرية السودانية، باعتبارها أحد أهم عناصر إنهاء الخلافات الدائرة داخل السودان.

وأوضح مصطفى الفقي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن مصر لن تتدخل عسكريًا في السودان إلا في حال حدوث تهديد مباشر للأمن القومي المصري، أو إذا شعرت القاهرة بأن هذه الحرب قد تُلحق بها ضررًا، مؤكدًا أن مصر تاريخيًا دولة تحظى باحترام سيادي كبير، ولا تتدخل في شؤون الآخرين أو في حدود الدول الأخرى.

وشدد مصطفى الفقي على أن تصريحات محمد حمدان دقلو “حميدتي” تم استقبالها في مصر بتجاهل تام، لأن القاهرة قادرة على الردع والحسم إذا لزم الأمر، مؤكدًا أن أي تدخل مصري محتمل سيكون في إطار نجدة السودان ودعمه كدولة ذات ثقل وتاريخ عريق.