الفقي: مصر تملك رصيدا حضاريا ضخما رغم نهب آثارها عبر تاريخها

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي،خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر أن الثقافة المصرية كان لها تأثير كبير في السياسة العالمية، مشيرًا إلى تأثير أغاني أم كلثوم التي لم تقتصر على العالم العربي فقط بل امتدت لتؤثر في شعوب غير عربية أيضًا.

نهب آثار مصر عبر العصور

الفقي أشار إلى أن مصر تعرضت لعمليات نهب لآثارها عبر فترات مختلفة من تاريخها، رغم امتلاكها رصيدًا حضاريًا ضخمًا يعد من أغنى ما عرفته الإنسانية.

العصر الذهبي للثقافة المصرية

وتناول الفقي الفترة الليبرالية من عام 1922 إلى 1952 التي وصفها بالعصر الذهبي للثقافة المصرية، حيث سادت حرية الفكر والتعبير، مما ساعد على ازدهار الحياة الثقافية وظهور العديد من الأسماء الكبيرة في الأدب والفن والفكر.

الثقافة والفن في مناخ الحرية

أكد الفقي أن الثقافة والفن يزدهران في مناخ الحرية، مشيرًا إلى أن الفن هو ملك للجميع.

وأوضح أن الظروف الصعبة غالبًا ما تزيد من الوعي وتولد أشكالًا جديدة من التعبير الثقافي والفني.