القانون يلزم الناخب باختيار العدد المقرر من المرشحين بانتخابات النواب 2025
رئيس غينيا الاستوائية يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية
الاتصالات تصدر طوابع تذكارية من خلال البريد المصري للمتحف الكبير
زيزو وبن شرقي وطاهر في هجوم الأهلي أمام بتروجيت بالدوري
نمو الاقتصاد المصري يتسارع ودويتشه بنك يرفع توقعاته إلى 4.6%
تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجيت بالدوري
إيمان كريم تستقبل المدير التنفيذي لصندوق "قادرون باختلاف" لبحث التعاون
إزاى أروح المتحف المصري الكبير؟.. دليلك شامل بالمترو والمواصلات من أي مكان
تحديد جلسة استئناف أوتاكا على حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه
تحديد جلسة عاجلة لنظر استئناف سوزي الأردنية على حكم حبسها سنة
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في الغارة الأمريكية على سجن باليمن كجريمة حرب محتملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية

محمود محسن

قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إنه زار مستشفى العريش العام والتقى سيدة فلسطينية مصابة، وأذهلته الشجاعة والأمل اللذين تتحلى بهما رغم المأساة التي تمر بها، مشيرًا إلى أنها تحدثت عن المستقبل بإصرار على تجاوز المحنة.

الزيارة جاءت برفقة اللواء خالد مجاهد، محافظ شمال سيناء، والتقى السفير بعدد من الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.

وقالت السيدة الفلسطينية خلال لقائها مع السفير الذي بثته قناة «إكسترا نيوز»، إن أهالي غزة استقبلوا خبر وقف إطلاق النار بفرح كبير، مضيفة: «بيتنا اتهدم من الغارات، بس بنرجع حتى لو بنبني خيمة، المهم نكون سوا أنا وأولادي ونكمل بعض».

وأضافت أن الأوضاع في القطاع تحسنت، وكان ذلك لفترة قصيرة، غير أن الخروقات الإسرائيلية الأخيرة أعادت الخوف والتوتر بين الناس، مشيرةً، إلى أنها تأمل في أن يعود الهدوء والسلام مرة أخرى إلى القطاع، وأن يحصل الفلسطينيون على العلاج والمساعدات التي تكفيهم.

وأكدت السيدة الفلسطينية، أن قطاع غزة في حاجة إلى الاستقرار والأمان وإتاحة الغذاء والعلاج والبنية التحتية والتعليم، مشيرة إلى أن القطاع يعاني من انتشار الأمراض وازدياد الاضطرابات النفسية بين كبار السن بسبب ما مرّ به السكان من صدمات متكررة نتيجة العدوان المستمر.

