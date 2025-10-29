ماذا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. انتعاشة كبرى لقطاع السياحة.. فيديو

أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المتحف المصري يعتبر حدثًا تاريخيًا بالنسبة للمصريين، وبالنسبة للعالم يعتبر مقرًا ثقافيًا عالميًا، موضحًا أن زيارة المتحف والأهرامات تحتاج أسبوعًا.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا توجد دولة في العالم بها 3 متاحف، نحن لدينا في مدينة واحدة 3 متاحف، وذكر أن ذلك بسبب الأمن والطرق التي لا يوجد مثلها في العالم، وأن افتتاح المتحف المصري الكبير له تأثير إيجابي على السياحة.

وأضاف أن السياحة تدخل في أكثر من 80 صناعة، وبالنسبة للغرف الفندقية للزائرين فقد أعطت تسهيلات للتحويل السكني السياحي، ولا يمكن تحويل أي مبنى، والحكومة أعفت الرسوم.

وأوضح أن الطرق العملاقة ساهمت في تحرك السياح بسهولة للوصول إلى المزارات، وأننا نحتاج تنوعًا في الأداء الفندقي، فليس كل السائحين يريدون فندقًا خمس نجوم، فهناك من يريد فندقًا بنجمتين أو ثلاث.

وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من تطوير القاهرة الخديوية لخدمة السياحة، موضحًا أن زيادة الطاقة الفندقية تتطلب تطوير المطارات لخدمة السياحة.

وتابع قائلًا: إن تصوير المعالم الأثرية المصرية في الأفلام الأجنبية يتم في بلاد أخرى لأن لدينا صعوبات في إجراءات تراخيص التصوير

وذكر: "أنا اللي بشوفه من تطوير حاجات إحنا عاصرناها، وهتيجي أجيال يقولوا فيه ناس عملت العاصمة والمتحف".