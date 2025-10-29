أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن فخره بالحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه سيكون أكبر احتفال في تاريخ مصر الحديث منذ افتتاح قناة السويس قبل 157 عامًا.

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن الاحتفالية ستشهد حضور أكثر من 42 ملكًا ورئيس دولة ورئيس وزراء، إلى جانب 37 منظمة دولية، وقرابة 150 مسؤولًا دوليًا تمت دعوتهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى نحو 240 ضيفًا رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن 450 قناة تلفزيونية ستنقل الحدث على الهواء مباشرة، بينما ستشارك متاحف عالمية كبرى مثل اللوفر الفرنسي والمتحف البريطاني في الاحتفال تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، تقديرًا لمكانة مصر وحضارتها العريقة.

وأكد على أن الميادين الكبرى حول العالم ستعرض الحدث مباشرة، في مشهد يعبر عن فخر المصريين بهذا الإنجاز الذي يجسد عظمة التاريخ المصري وتفاني القائمين على المشروع.